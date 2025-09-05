Tìm kiếm

Truyền hình trực tiếp: Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Chúa nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự thánh lễ phong thánh cho hai chân phước trẻ: Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis tại quảng trường thánh Phê-rô. Vatican News Tiếng Việt tường thuật trực tiếp thánh lễ.

- Roma: 10:00 

- Việt Nam 15:00

05 tháng 9 2025, 09:58
