Chứng từ tha thứ và hòa giải của hai phụ nữ có chồng và con bị sát hại

Trong buổi cầu nguyện vào chiều ngày 15/9/2025, khoảng 9.000 người hiện diện đã lắng nghe chứng từ cảm động của hai người phụ nữ, những người đã trải qua đau khổ nhưng không để bạo lực nhấn chìm đời mình, ngược lại, họ đã được sức mạnh của sự tha thứ nâng dậy và làm chứng rằng với đức tin, chúng ta có thể tha thứ và nâng dậy những người vấp ngã.

Vatican News

Biến đau thương thành con đường hòa giải

Ngày 4 tháng 8 năm 2009 đã trở thành một vết thương không bao giờ phai đối với bà Lucia Di Mauro. Hôm ấy, chồng bà, ông Gaetano Montanino, nhân viên bảo vệ 45 tuổi, bị một nhóm thanh thiếu niên sát hại trong lúc làm nhiệm vụ tại trung tâm Napoli. Bà và con gái bỗng rơi vào bóng tối của mất mát, với nỗi đau nặng nề tưởng như không thể gượng dậy.

Chính trong bóng tối ấy, bà tìm được sức mạnh nơi đức tin: “Đức tin không xóa đi nước mắt hay cơn giận, nhưng cho tôi khả năng bước tiếp, ngay cả khi tưởng chừng bất khả thi. Tôi đã học rằng nỗi đau có thể hủy diệt, hoặc trở thành hạt giống của điều thiện nếu ta can đảm đối diện”.

Với kinh nghiệm của một nhân viên xã hội, bà nhận ra những thiếu niên gây án không chỉ là thủ phạm, nhưng còn là sản phẩm của một xã hội thờ ơ, của những khu phố nghèo nơi “người trẻ chẳng có gì và chỉ biết đến bạo lực”. Trong số đó có Antonio, mới 17 tuổi, mồ côi cha, sống lang thang với bạn bè và trở thành kẻ phạm tội. Bị kết án 22 năm tù, tại trại giam Nisida, Antonio bắt đầu con đường phục hồi. Ở đó, anh nảy sinh ước muốn gặp gỡ và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Bà Lucia nhớ lại cuộc gặp đầu tiên: “Tôi từng tưởng tượng cậu ta như một con quái vật. Nhưng trước mặt tôi là một chàng trai run rẩy, khóc lóc, cầu xin tha thứ. Và điều duy nhất có thể làm là ôm cậu ta thật lâu”. Chính từ cái ôm ấy, bà cảm nhận khởi đầu của một con đường mới: hành trình công lý mang tính chữa lành, nơi “nỗi đau được biến đổi nhờ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại. Không phải báo thù, không chỉ là tha thứ, mà là hòa giải, là trao lại phẩm giá và tương lai”.

Từ đó, bà dấn thân trong các trường học và nhà tù, nhờ sự hỗ trợ của cha Luigi Ciotti và hiệp hội Libera, để chia sẻ kinh nghiệm của mình, giúp giới trẻ hiểu hậu quả của bạo lực và đồng hành cùng những người phạm tội. Khoảng một năm sau, Antonio được trả tự do sớm thay vì 14 năm, và chính bà là người duy nhất chờ đợi, nâng đỡ anh và gia đình mới của anh trong hành trình tái sinh.

“Tha thứ không có nghĩa là xóa bỏ điều đã xảy ra, nhưng là giải thoát khỏi hận thù, không giảm người khác xuống chỉ còn là tội ác họ đã gây ra”, bà khẳng định. Đối với bà, Năm Thánh An Ủi mang ý nghĩa đặc biệt: “An ủi không xóa bỏ đau thương nhưng cho chúng ta sức mạnh để biến đổi nó, để trả lại sự sống cho điều tưởng chừng mất mát”.

Với tất cả những ai đang đau khổ, bà gửi lời nhắn nhủ: “Đừng ở lại một mình. Nỗi đau có thể trở thành sức mạnh. Máu đổ xuống không bao giờ là vô ích nếu ta biết biến nó thành điều thiện”.

Biến mất mát thành hành trình tha thứ và hy vọng

Cũng trong buổi cầu nguyện nhân Ngày Năm Thánh An Ủi tại Đền thờ Thánh Phêrô, bà Diane Foley, mẹ của ký giả James Wright Foley, đã xúc động chia sẻ hành trình đau thương của gia đình và niềm tin mạnh mẽ nơi tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

Bà kể lại: Năm 2012, James, con trai cả của bà, bị bắt cóc tại Syria khi đang làm phóng sự ở vùng xung đột. Trước đó, vào năm 2011, anh từng bị giam giữ tại Libya 44 ngày, và chính trong thời gian ấy đức tin của anh đã được củng cố nhờ lần chuỗi Mân Côi và đọc Kinh Thánh cùng các bạn tù. Trở về nhà, James xác tín hơn vào ơn gọi của mình: trở thành một nhà báo can đảm, “tiếng nói cho những người không có tiếng nói”.

Tháng 11 năm 2012, James lại bị bắt cóc. Sau gần hai năm bị tra tấn và bỏ đói, anh đã bị nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” hành quyết công khai vào tháng 8 năm 2014, chỉ vì anh là ký giả người Mỹ và là Kitô hữu. Đối diện với biến cố kinh hoàng ấy, bà Diane trải qua nỗi đau tưởng chừng không thể gượng dậy, chất vấn cả Thiên Chúa trong tuyệt vọng. Nhưng giữa bóng tối, bà cầu xin ơn tha thứ và không để cho hận thù hủy hoại tâm hồn.

Bà nhớ lại lời James, khi bà khuyên anh đừng quay trở lại vùng chiến sự: “Mẹ ơi, con đã tìm thấy niềm đam mê của mình”. Với bà, con đường thập giá cá nhân bắt đầu từ lúc ấy, trong lo âu và tuyệt vọng. Khi James bị giết, bà thốt lên: “Lạy Chúa, đây không phải là điều con muốn khi con phó thác Jim cho Ngài. Làm sao có thể như thế?” Nỗi đau và cơn giận dâng tràn, nhưng bà cầu xin ơn tha thứ để không bị hận thù tiêu diệt.

Trong hành trình ấy, Đức Maria trở thành mẫu gương nâng đỡ. “Mẹ đã bước đi bên Con mình trong đau khổ. Ngay cả khi không hiểu lý do, Mẹ vẫn tin tưởng và trung thành. Mẹ dạy tôi cũng làm như thế—bước đi trong đức tin, bất kể điều gì xảy ra”. Hình ảnh các chặng Đàng Thánh Giá giúp bà cảm nhận sự gần gũi của Chúa và Mẹ Maria: “Chúa Giêsu đã ngã ba lần dưới sức nặng thập giá, như chúng ta cũng vấp ngã dưới gánh nặng của thất bại và sai lầm”.

Sau cái chết của James, bà cùng gia đình được nâng đỡ bởi tình thương từ khắp nơi. “Gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ đã mang đến cho chúng tôi lương thực, lời cầu nguyện và tình yêu thương—như Veronica và những người phụ nữ Giêrusalem đã khóc cùng Chúa Giêsu”.

Năm 2021, khi một trong những kẻ bắt cóc, Alexanda Kotey, bày tỏ mong muốn gặp gỡ gia đình nạn nhân, bà đã chấp nhận. “Dù đầy sợ hãi, nhưng ba ngày gặp gỡ ấy đã trở thành khoảnh khắc của ân sủng. Chúng tôi cùng khóc, cùng lắng nghe. Tôi được ơn nhìn thấy nơi anh ta một tội nhân đang cần lòng thương xót, giống như tôi”.

Từ mất mát này, bà sáng lập Quỹ James W. Foley Legacy Foundation, hoạt động thay đổi chính sách của Hoa Kỳ về con tin và huấn luyện an toàn cho các nhà báo trẻ. Nhờ đó, hơn 170 công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài đã được trả tự do.

“Khi chúng ta mời Chúa Giêsu và Mẹ Maria đồng hành, luôn có hy vọng và sự chữa lành. Qua Đức Kitô, sự dữ có thể được biến đổi thành điều thiện.” Bà kết thúc chứng từ bằng lời Thánh Phaolô: “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).