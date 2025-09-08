Chân phước Mária Magdolna Bódi: Can đảm gìn giữ phẩm giá đến cùng

Ngày 6/9/2025 tại Veszprém, Đức Hồng y Péter Erdő, Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, đã cử hành Thánh lễ tuyên phong chân phước cho Mária Magdolna Bódi, một nữ giáo dân trẻ bị giết năm 1945 khi mới 24 tuổi vì chống lại sự cưỡng bức của một binh sĩ Hồng quân Liên Xô. Ngài gọi Chân phước Bódi là “vị tử đạo của đức khiết tịnh”.

Vatican News

Trong bài giảng, Đức Hồng y nhấn mạnh: “Nói về khiết tịnh ngày nay đòi hỏi nhiều can đảm. Sống khiết tịnh không phải là một hành động cực đoan, nhưng là một lựa chọn tình yêu lớn lao dành cho Đức Kitô.” Ngài khẳng định mọi người, tùy bậc sống, đều được mời gọi: vợ chồng sống trung tín, giới trẻ chuẩn bị sống theo kỷ luật trước những quyết định lớn, người tận hiến thì hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân.

Sự tử đạo của Mária Bódi, theo Đức Hồng y, không phải là một biến cố bất ngờ, nhưng là “đỉnh cao của một đời sống trẻ trung, dấn thân và thấm đượm đức tin”. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn và không thể đi tu vì cha mẹ không kết hôn, nhưng trong lòng ngài luôn bừng cháy tinh thần tông đồ và một tình yêu đặc biệt dành cho Đức Kitô.

Khi làm việc tại nhà máy Fűzfő-Gyártelep, Chân phước xem đó là môi trường truyền giáo, khích lệ công nhân hướng về Chúa. Bằng lời khuyên và gương sáng, ngài giúp người khác đến gần Tin Mừng: khuyên một đồng nghiệp bỏ thói quen chửi thề, sẵn sàng cho mượn áo khoác hay giày để họ có thể tham dự Thánh lễ. Khi buồn sầu, ngài tìm đến Nhà thờ và “kể hết mọi sự với Chúa Giêsu”. Không thể vào dòng tu, ngài đã khấn giữ trinh khiết trọn đời.

Ngày 23/3/1945, khi quân đội Liên Xô tiến vào làng Litér, Mária Bódi cùng một số phụ nữ và trẻ em trú ẩn trong hầm. Bị hai lính Xô viết tấn công, ngài chống cự bằng một chiếc kéo nhỏ, rồi chạy đi cảnh báo những người khác. Tiếng kêu cứu của ngài bị dập tắt bởi sáu phát đạn. Trước khi ngã xuống, ngài giơ tay lên trời và kêu: “Lạy Chúa, Vua của con, xin đón con về với Ngài!”.

Đức Hồng y Erdő cho biết, sự hy sinh của Chân phước đã bảo vệ các phụ nữ và trẻ em đi cùng, đồng thời khích lệ nhiều người hoán cải, kể cả cha mẹ ngài sau đó đã kết hôn. Đức Hồng y khẳng định: “Một người công chính và thánh thiện có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho cả một cộng đoàn”, và so sánh Chân phước với thánh Anê: cả hai đều mang trong mình “hai cuộc tử đạo: tử đạo của sự khiết tịnh và tử đạo của đức tin”.