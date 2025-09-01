Khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025: “Bảo vệ Công trình Tạo dựng và Hành động”

Trong bầu khí Năm Thánh Hy Vọng, Giáo hội Việt Nam bước vào Mùa Thụ Tạo 2025, dịp kỷ niệm 800 năm Bài Ca Anh Mặt Trời của Thánh Phanxicô Assisi, 10 năm Thông điệp Laudato Si’, và biến cố Tòa Thánh ban hành Sắc lệnh cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ Công trình Tạo dựng.

Vatican News

Chiều 31/8, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Dòng Phanxicô Việt Nam đã khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025. Hiện diện có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn; Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Long Xuyên; cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam; cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, Trưởng ban Giáo lý Môi sinh Tổng Giáo phận Sài Gòn; cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas Thanh Hóa; cùng đông đảo quý cha, quý tu sĩ, khách mời và cộng đoàn Dân Chúa.

Khai mạc mùa thụ tạo

Ngay từ đầu giờ chiều, cộng đoàn đã quy tụ và cùng nhau khởi hành một cuộc hành trình mới: bước vào đối thoại huynh đệ với muôn loài thụ tạo. Lúc 16g30, Triển lãm Môi sinh khai mạc, mở ra không gian nơi nghệ thuật gặp gỡ thần học, nơi cái đẹp dẫn lối đến cái thiện. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc của các nghệ sĩ tu sĩ và giáo dân đã cất lên lời ca tụng Anh Mặt Trời, Chị Trăng, và vọng lại tiếng kêu mong được chở che của Đất Mẹ. Các gian hàng của Caritas Đà Lạt, Caritas Phan Thiết cùng nhiều sáng kiến sống xanh từ các doanh nghiệp đã gợi mở niềm hy vọng về một lối sống liên đới và bền vững.

Khai mạc Mùa Thụ Tạo

Đỉnh cao ngày khai mạc là Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ Công trình Tạo dựng lúc 17g00, do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Trong bài giảng, Đức cha Giuse Trần Văn Toản mời gọi cộng đoàn hoán cải sinh thái, cùng nhau gìn giữ ngôi nhà chung của Thiên Chúa, sống khiêm nhường và tôn trọng vũ trụ như hồng ân tình yêu.

Thánh lễ Khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025

Sau Thánh lễ, lúc 18g30, chương trình tiếp tục với Tọa đàm chuyên đề: “Bảo vệ Công trình Tạo dựng và Hành động”. Các mục tử, tu sĩ, chuyên gia và đại diện Caritas đã cùng nhau trao đổi, tìm giải pháp và khẳng định quyết tâm biến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Laudato Si’ và Laudate Deum thành những hành động cụ thể. Những chia sẻ đa dạng, từ linh đạo Phan Sinh đến giáo lý môi sinh, công lý xã hội và các sáng kiến thực tiễn, đã hòa quyện thành một tiếng nói hiệp nhất, vừa là lời tạ ơn, vừa là lời khẩn thiết cầu xin nhân loại yêu thương và bảo vệ mái nhà chung.

Buổi toạ đàm khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025

Bên cạnh đó, cộng đoàn được lắng nghe những chứng từ sống động: dự án làm sạch dòng sông, mô hình vườn sạch, hoạt động đồng hành với người nghèo và người lao động dưới ánh sáng Tông huấn Rerum Novarum. Các tiết mục văn nghệ tôn vinh công trình tạo dựng và video truyền cảm hứng từ Caritas đã thêm phần sinh động, giúp cộng đoàn hòa nhịp trong một khúc ca vừa cảm tạ vừa dấn thân.

Khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025 không chỉ là một biến cố, mà còn là lời nhắc nhở: tất cả chúng ta là anh chị em, cùng sống trong một ngôi nhà chung, và được Thiên Chúa trao phó sứ mạng gìn giữ chứ không phải hủy hoại. Từ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, một luồng gió hy vọng đã được thổi bùng – gió của hiệp thông, đối thoại huynh đệ và những hành động thiết thực để bảo vệ sự sống hôm nay và mai sau.

Toạ đàm Khai mạc Mùa Thụ Tạo

Kết thúc chương trình, cộng đoàn cùng cất cao lời kinh nguyện cho môi sinh và hợp tiếng trong bài ca Laudato Si’, khẳng định thông điệp trung tâm: chăm sóc Trái đất không chỉ là bổn phận, mà còn là con đường kiến tạo một tương lai công bằng và bền vững cho mọi người và mọi loài.