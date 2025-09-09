Hơn 1.600 vị tử đạo Kitô giáo trong thế kỷ XXI: Chứng nhân đức tin và hy vọng

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 8/9 tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, Ủy ban “Các vị tử đạo mới – Chứng nhân đức tin” đã công bố kết quả nghiên cứu bước đầu và giới thiệu buổi cầu nguyện đại kết sẽ được cử hành vào ngày 14/9 tới đây, do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Máu của các chứng nhân tử đạo là hạt giống của hy vọng, hòa bình và hiệp nhất.

Vatican News

Theo báo cáo, từ năm 2000 đến nay, có khoảng 1.700 Kitô hữu tử đạo và chứng nhân đức tin đã được Ủy ban – được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập năm 2023 dưới sự hướng dẫn của Bộ Phong thánh – chính thức ghi nhận. Trong số này, châu Phi là nơi có số vị tử đạo nhiều nhất với 643 vị, tiếp đến là châu Á và châu Đại Dương với 357 vị, châu Mỹ 304 vị, Trung Đông và Bắc Phi 277 vị, châu Âu 43 vị, cùng 110 chứng nhân trong các sứ vụ truyền giáo khắp nơi trên thế giới.

Ông Andrea Riccardi, Phó Chủ tịch Ủy ban, nhấn mạnh: “Thật không may, các Kitô hữu vẫn tiếp tục tử đạo. Họ chết vì là những chứng nhân của Tin Mừng, vì lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa, anh chị em, vì là những người phục vụ đích thực cho con người và là những người tự do loan báo đức tin”.

Đức Tổng Giám mục Fabio Fabene, Tổng Thư ký Bộ Phong thánh và là Chủ tịch Ủy ban, cho biết: lễ tưởng niệm các vị tử đạo sẽ là “cử hành đại kết duy nhất tại Rôma trong Năm Thánh này”. Sẽ có 24 đại diện của các Giáo hội và hệ phái Kitô giáo lớn cùng tham dự. Chính trong sự hiệp thông của phép Rửa tội, máu của các vị tử đạo trở thành mối dây hiệp nhất, điều mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi là “đại kết bằng máu”. Còn Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngài “hy vọng rằng máu của các vị tử đạo này sẽ là hạt giống của hòa bình và hòa giải, tình huynh đệ và tình yêu, như ngài đã viết khi xảy ra vụ tấn công khủng bố mới đây ở Congo”.

Phần phụng vụ sẽ gồm Lời Chúa trích từ chương 3 của Sách Khôn Ngoan, Thánh vịnh 120 và thư Thánh Phaolô gửi Timôthê. Sau bài giảng, cộng đoàn sẽ cầu nguyện tưởng nhớ các chứng nhân, trong đó có nữ tu Leonella Sgorbati bị sát hại tại Somalia năm 2006, hay nhóm tín hữu Tin Lành bị khủng bố sát hại năm 2019 ở Burkina Faso.

Trong bối cảnh Năm Thánh 2025, Đức Tổng Giám mục Fabene nhấn mạnh rằng các vị tử đạo “đã đặt chiếc neo hy vọng vào chính trái tim Thiên Chúa”. Thực vậy, hy vọng Kitô giáo là hoa trái của ký ức về lòng trung tín của Thiên Chúa, được minh chứng qua đời sống và cái chết của những tín hữu, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.