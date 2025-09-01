Giáo xứ Truyền Tin cử hành Thánh lễ đầu tiên từ sau vụ xả súng khiến 2 học sinh thiệt mạng

Bốn ngày sau vụ xả súng kinh hoàng trong Thánh lễ bắt đầu năm học tại nhà thờ giáo xứ Truyền Tin ở thành phố Minneapolis, cộng đoàn giáo xứ đã cùng nhau bước vào một khởi đầu mới. Chiều 30/8, hơn 400 tín hữu quy tụ trong hội trường trường học giáo xứ để tham dự Thánh lễ cuối tuần đầu tiên sau biến cố đau thương khiến hai học sinh thiệt mạng, 15 em khác cùng ba người lớn bị thương.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Tổng giám mục Bernard Hebda đồng tế trong Thánh lễ do Cha sở Dennis Zehren chủ sự, với sự tham dự của các tín hữu đến từ những nơi khác trong tổng giáo phận.

Trong bài giảng, Cha Zehren xúc động nói: “Chúng ta đang ở trong một nơi thấp bé hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta có thể nhìn xung quanh và thấy rằng đây không phải là chỗ ngồi bình thường của chúng ta”. Nhưng chính ở nơi này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta rằng Người vẫn ở đây. Người là Đấng đã gánh chịu mọi bóng tối và tội lỗi trên thế gian này, mọi thế lực của bóng tối, sự chết và tội lỗi. Và người nhắc rằng điều này sẽ không bao giờ tồn tại.

Cha Zehren nhắc đến bài Tin Mừng theo Thánh Luca, mời gọi sống khiêm nhường và chấp nhận “ngồi ở chỗ thấp”, nơi Chúa Giêsu đã từng ngã xuống và đổ máu trên đường Thánh Giá. Cha khẳng định: “Đó là chỗ khiêm tốn, nơi Người mời gọi chúng ta ngồi lại với Người. Nhưng chính tại đó, Người cho thấy ánh sáng mới đang ló rạng – ánh sáng của ngày mới, là chính Đức Kitô”.

Ông Sean O’Brien, một giáo dân lâu đời, chia sẻ: “Cha sở đã nói lên những gì chúng tôi cảm nhận. Tôi tin chắc cộng đoàn này sẽ được tái xây dựng”.

Nhà thờ giáo xứ Truyền Tin, nơi xảy ra vụ xả súng chết người, hiện vẫn đóng cửa và sẽ được tái thánh hiến trước khi được sử dụng lại. Đức Tổng Giám mục Bernard A. Hebda nói với OSV News ngày 28/8/2025 rằng Giáo hội có những quy luật về việc tái thánh hiến một nhà thờ sau khi bị xúc phạm. Ngài cho biết nhà thờ vẫn là hiện trường vụ án và đã bị phá hủy đáng kể, nên có lẽ sẽ cần một thời gian trước khi có thể thánh hiến lại nhà thờ, nhưng ngài tin rằng việc tái thánh hiến nhà thờ sẽ là một cơ hội chữa lành.