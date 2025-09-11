Giáo phận Trương Gia Khẩu mới được Đức Thánh Cha thiết lập có Giám mục tiên khởi

Theo Thỏa thuận Tạm thời giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc, ngày 10/9/2025, cha Giuse Vương Chấn Quý (Wang Zhengui) đã được tấn phong giám mục, trở thành giám mục tiên khởi của tân giáo phận Trương Gia Khẩu, mới được Đức Thánh Cha Lêô XIV thiết lập cách đây hai tháng.

Vatican News

Lễ tấn phong giám mục của cha Giuse Vương Chấn Quý hoàn tất tiến trình thay đổi địa giới Giáo hội được khởi sự hai tháng trước bởi Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, “Với ước muốn thăng tiến việc chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên của Chúa và để phục vụ lợi ích thiêng liêng của đoàn chiên cách hữu hiệu hơn, ngày 8/7/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã quyết định giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa (Xuanhua) và Tây Loan Tử (Xiwanzi), ở Trung Quốc lục địa, vốn được Đức Giáo hoàng Piô XII thiết lập ngày 11/4/1946, và đồng thời thiết lập tân giáo phận Trương Gia Khẩu (Zhangjiakou), trực thuộc tổng giáo phận Bắc Kinh, với tòa giám mục đặt tại Nhà thờ chính tòa Trương Gia Khẩu”.

Trong cùng ngày, Đức Thánh Cha Lêô đã bổ nhiệm cha Vương Chấn Quý làm Giám mục Trương Gia Khẩu, “sau khi đã chuẩn thuận ứng viên trong khuôn khổ Thỏa thuận Tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh.

Giám mục tiên khởi của giáo phận Trương Gia Khẩu

Đức cha Giuse Vương Chấn Quý sinh ngày 19/11/1962. Từ năm 1984 đến 1988, ngài theo học tại chủng viện Hà Bắc. Trong hai năm kế tiếp, ngài thực tập mục vụ tại giáo xứ Khúc Gia Trang.

Ngày 24/5/1990, ngài được thụ phong linh mục và sau đó thi hành thừa tác vụ linh mục tại giáo phận Tuyên Hóa.

Với việc giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa và Tây Loan Tử, tân giáo phận Trương Gia Khẩu có diện tích 36.357 km² và dân số 4.032.600 người, trong đó khoảng 85.000 người Công giáo, với 89 linh mục.

Tân giáo phận Trương Gia Khẩu

Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, ranh giới giáo phận mới sẽ bao gồm các khu vực: các quận Tuyên Hóa, Kiều Đông, Hạ Hoa Nguyên, Sùng Lễ, Kiều Tây và Vạn Toàn; cùng các huyện Xích Thành, Hoài Lai, Trác Lộc, Ngụy, Dương Nguyên, Hoài An, Thượng Nghi, Trương Bắc, Cố Nguyên và Kháng Bảo.

Như vậy, lãnh thổ của tân giáo phận trùng khớp với địa giới của thành phố Trương Gia Khẩu, từ đó mà giáo phận lấy tên.

Trong khi đó, quận Diên Khánh đã được sáp nhập vào Tổng giáo phận Bắc Kinh, còn thành phố Tích Lăng Quách Lặc Mông đã được sáp nhập vào giáo phận Tập Ninh.