Giáo hội Bangladesh trồng 1 triệu cây xanh theo tinh thần Thông điệp Laudato Si’

Lời mời gọi “chăm sóc thiên nhiên” trong Thông điệp "Laudato Si’" của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ tại Bangladesh, vượt qua mọi biên giới tôn giáo. Không chỉ người Công giáo, mà cả các tín hữu Tin Lành và nhiều người ngoài Kitô giáo cũng chung tay tham gia những sáng kiến bảo vệ môi trường, trong bối cảnh đất nước Nam Á này ngày càng dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Vatican News

Bangladesh thường xuyên hứng chịu lũ lụt, bão, sạt lở và xói mòn bờ sông, khiến nhiều gia đình mất nhà cửa và phải di cư. Đứng thứ chín toàn cầu về mức độ rủi ro do thảm họa thiên nhiên, mỗi năm quốc gia này chứng kiến rất nhiều người dân nông thôn phải bỏ xứ lên thành phố tìm kế sinh nhai. Trước thực trạng đó, Hội đồng Giám mục Bangladesh đã khởi động chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên toàn quốc.

Trồng cây là một trong những hành động hữu hiệu nhất để chống lại biến đổi khí hậu

Sáng kiến bắt đầu từ ngày 14/8/2020, trong thời kỳ đại dịch. Cha Tushar James Gomes, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bangladesh, cho biết: “Trồng cây là một trong những hành động hữu hiệu nhất để chống lại biến đổi khí hậu, vì thế các Giám mục luôn đặt ưu tiên cho sáng kiến này”.

Ngoài việc trồng cây, Giáo hội còn khuyến khích các giáo xứ và tổ chức trở thành “xanh và sạch”, loại bỏ dần chai nhựa và đồ dùng một lần.

Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình đã dịch và phổ biến Thông điệp Laudato Si’ sang tiếng Bengal, qua đó nâng cao nhận thức nơi cả Kitô hữu lẫn những người ngoài Công giáo.

Các nỗ lực của Giáo hội cũng hướng đến phát triển kinh tế cho người nghèo, đúng tinh thần Laudato Si’. Giáo hội hỗ trợ lập các hợp tác xã tại những vùng khó khăn, trợ giúp nạn nhân thiên tai và người di cư nội địa.

Nhiều cộng đoàn, từ học sinh đến các bộ tộc thiểu số như người Santal, đều tích cực tham gia trồng cây. Hemanta Corraya, Tổng Thư ký Hiệp hội Kitô giáo Bangladesh, chia sẻ: "Bằng cách trồng cây, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu không phát thải carbon, phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 12 và 13 của Liên Hợp Quốc. Thông điệp Laudato Si' của Đức Thánh Cha là một kim chỉ nam và nguồn cảm hứng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh các sáng kiến ​​của Giáo hội và hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho một thế giới xanh và sạch".

Nếu cây sống sót, thế giới sẽ tồn tại. Nếu thế giới tồn tại, con người sẽ tồn tại.

Tại giáo phận Rajshahi, Cha Sagor Corraya, đã chỉ đạo việc trồng 4.500 hạt giống cây cọ trong năm 2023-2024. Cha nói: "Nhận thức về môi trường đã được nâng cao. Chúng tôi đã làm việc với các trường học và cộng đồng bộ lạc như người Santal, những người hiện đang tích cực trồng cây. Cây cọ được cho là giúp ngăn ngừa sét đánh, nguyên nhân gây tử vong cho hàng trăm người mỗi năm ở Bangladesh”. Cha nói thêm: “Chúng tôi nói với các sinh viên: nếu cây sống sót, thế giới sẽ tồn tại. Nếu thế giới tồn tại, con người sẽ tồn tại”.

Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung của toàn nhân loại

Đặc biệt, các cuộc hội thảo liên tôn đã góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng. Các lãnh đạo Tin Lành và Hồi giáo bày tỏ sự đồng thuận với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, coi việc chăm sóc thiên nhiên và người nghèo là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Từ việc trồng cây đến các cuộc đối thoại liên tôn, cộng đoàn Kitô hữu Bangladesh đang sống theo tinh thần Laudato Si’, chứng minh rằng bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung của toàn nhân loại.