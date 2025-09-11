Các Giám mục Nam bán cầu kêu gọi Liên Hiệp Quốc hành động mạnh mẽ vì công bằng khí hậu

Trong thư đề ngày 10/9/2025, gửi đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhân Khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sự kiện cấp cao về Hành động khí hậu, các Giám mục Nam bán cầu nói rằng chúng ta không thể trì hoãn, thỏa hiệp hay đưa ra những biện pháp nửa vời trước cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Các ngài đưa ra những yêu cầu cụ thể nhắm tương trợ cho nhau để giải quyết khủng hoảng sinh thái.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong thư, các Giám mục của các Hội đồng Giám mục châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Caribê nhấn mạnh tính khẩn cấp của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, khi nhiệt độ trung bình năm 2024 đã vượt ngưỡng 1,55°C. Các ngài khẳng định: đây không chỉ là một vấn đề kỹ thuật, mà là một thách đố mang tính hiện sinh, gắn liền với công lý, phẩm giá con người và việc chăm sóc ngôi nhà chung.

Được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô và lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về “sinh thái toàn diện trong công lý”, các Giám mục yêu cầu một cuộc hoán cải sinh thái sâu xa. Các ngài loại bỏ những “giải pháp giả tạo” như “chủ nghĩa tư bản xanh”, sự khai thác thiên nhiên vô độ, hay việc thương mại hóa môi trường, vốn chỉ kéo dài tình trạng bất công; đồng thời yêu cầu công bằng, công lý và bảo vệ.

Các Giám mục khẳng định: “Giáo hội sẽ không im lặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cất cao tiếng nói cùng khoa học, xã hội dân sự và những người dễ bị tổn thương nhất, cho đến khi công lý được thực thi”.

Các quốc gia giàu phải trả “món nợ sinh thái”

Thư của các Giám mục Nam bán cầu đưa ra những yêu cầu cụ thể như sau: Các quốc gia giàu phải trả “món nợ sinh thái” qua việc tài trợ công bằng, không làm gia tăng gánh nặng nợ nần cho Nam bán cầu; loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, chấm dứt mọi hạ tầng mới liên quan, đồng thời đánh thuế thích đáng vào những tổ chức đã hưởng lợi từ ngành này.

Bên cạnh đó, cần phải bảo vệ người bản địa, các hệ sinh thái mong manh, cộng đồng nghèo và những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các dân tộc hải đảo.

Các Giám mục kêu gọi COP30 trở thành bước ngoặt, với những cam kết quốc gia mới phù hợp mục tiêu giới hạn nhiệt độ tăng ở mức 1,5°C và một cơ chế tài chính đa phương, bảo đảm sự chuyển đổi công bằng, đặt lợi ích chung lên trên lợi nhuận. Các ngài cũng đề nghị đạt mục tiêu chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, phục hồi các hệ sinh thái thiết yếu và xây dựng nền kinh tế hướng đến tình liên đới và sự bền vững.