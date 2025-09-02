Các Giám mục Ai Len kêu gọi tín hữu trở lại tham dự Thánh lễ tại nhà thờ

Trước tình trạng số tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ vẫn suy giảm đáng kể ngay cả trong thời hậu Covid, các Giám mục Ai Len đã phát động sáng kiến “Tại sao Chúa Nhật quan trọng” để mời gọi các tín hữu suy ngẫm về tầm quan trọng của Thánh lễ Chúa Nhật và kêu gọi họ trở lại tham dự Thánh lễ tại giáo xứ.

Vatican News

Ngày 31/8/2025, trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Carlow, Đức Cha Denis Nulty, Giám mục của giáo phận Kildare và Leighlin, đã khởi động sáng kiến khi ngỏ lời với các tín hữu: “Nếu có lẽ anh chị em đã giảm bớt việc tham dự và những việc khác chiếm phần ưu tiên; nếu có lẽ anh chị em đã quen với webcam; nếu có lẽ, sau đại dịch Covid, anh chị em chỉ đơn giản là ‘đánh mất thói quen’, tôi khuyến khích anh chị em trở lại. Hãy biết rằng chúng tôi nhớ anh chị em và anh chị em sẽ được chào đón”.

Đức Cha đã nhắc lại trong bài giảng rằng trong đại dịch Covid-19, “Việc thờ phượng ngày Chúa Nhật đã bị gián đoạn, đời sống bí tích của giáo xứ đã bị đình chỉ”. Sau khi tình trạng khẩn cấp qua đi, “một số người đã không trở lại với việc thờ phượng, và một số khác thì không thực hành việc thờ phượng nữa. Ngày nay, trên khắp hòn đảo, trong mọi giáo phận, mọi giáo xứ, mọi người đều được khuyến khích trở lại”.

Ngài nói thêm rằng “Thánh lễ Chúa Nhật là cách chúng ta khẳng định rằng cuộc sống có ý nghĩa. Thánh lễ Chúa Nhật là nơi câu chuyện của Chúa và câu chuyện của chúng ta gặp nhau”. Ngài mời gọi suy ngẫm: “Hãy tự hỏi điều gì đã thay thế việc thờ phượng Chúa Nhật của bạn? Điều gì đã khiến Thánh lễ bị lãng quên? Làm thế nào để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của Thánh lễ?”.

Đức Cha nhắc nhở: “Chúng ta không đi lễ vì bổn phận, mà vì chúng ta thực sự cần Thánh lễ. Chúng ta trở thành những gì chúng ta nhận được! Và đó là lý do tại sao Chúa Nhật lại quan trọng!”.

Sáng kiến Giáo hội mời gọi các tín hữu trở lại tham dự Thánh lễ đã được đưa tin trên một số phương tiện truyền thông Ai Len. Tờ Journal lưu ý rằng tại Ai Len, số lượng người tham dự Thánh lễ trong những thập kỷ gần đây sụt giảm đáng kể do sự thay đổi thái độ đối với đức tin và tôn giáo, cũng như tác động của nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo.

Theo điều tra dân số năm 2022, khoảng 77% công dân Ai Len tự nhận mình là người Công giáo. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát sau đại dịch đối với 1.500 người lớn, được công bố vào năm 2023, cho thấy 41% người Công giáo từng tham dự Thánh lễ trước Covid không còn tham dự nữa, so với 25% vào năm trước.