Đức Hồng y Sepe: “Tôi sẽ kể cho Đức Thánh Cha về đức tin kiên cường của người dân Ucraina”

Chia sẻ với trang Công giáo Credo trong chuyến thăm Ucraina từ ngày 4 đến 8/9/2025, nhân dịp kỷ niệm 650 năm thành lập Tổng giáo phận Lviv, Đức Hồng y Crescenzio Sepe, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, cho biết ngay khi về tới Vatican, ngài sẽ kể ngay với Đức Thánh Cha những gì ngài đã thấy và trải nghiệm ở Ucraina.

Vatican News

Đức Hồng y Sepe nói: “Tôi sẽ kể cho ngài về tuổi trẻ tuyệt vời của đất nước các bạn, về đức tin sâu sắc của người dân, về những truyền thống tuyệt đẹp mà các bạn trân trọng, và về sức mạnh kiên cường của các bạn bất chấp mọi vết thương do chiến tranh. Tôi ước gì Đức Thánh Cha có thể tận mắt chứng kiến. Tôi hy vọng sẽ có ngày ấy”.

Trong chuyến thăm, Đức Hồng y Sepe tham gia nhiều hoạt động mục vụ: dâng Thánh lễ, đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới, thăm một trung tâm do các nữ tu điều hành đang cưu mang phụ nữ và trẻ em phải di tản, và gặp gỡ các binh sĩ đang điều trị phục hồi.

Đức Hồng y chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với các quân nhân can đảm, những người bị thương và từng bị bắt giữ, nay đang được chữa trị và hồi phục. Tôi xúc động sâu xa trước các phần mộ binh sĩ – quá nhiều gương mặt trẻ hiện lên trong những tấm ảnh. Tôi trở về với con tim tràn đầy cảm thông cho thảm kịch của các bạn, nhưng cũng chất chứa niềm hy vọng rằng Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của tất cả chúng ta và sớm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này”.

Ngài cũng nhắc đến cộng đồng người Ucraina ở thành phố Napoli, nơi ngài từng coi sóc: “Họ cũng mang nặng nỗi đau này. Dù đã xa quê hương từ lâu, họ vẫn gắn bó, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau tổ chức những đợt viện trợ cho quân đội trong nước. Đó là một chứng tá tuyệt vời về tình yêu và sự trung thành”.

Kết thúc, Đức Hồng y Sepe khẳng định: “Tôi hạnh phúc khi hoàn thành sứ vụ mà Đức Thánh Cha Lêô XIV ủy thác. Tôi mong mình đã chuyển tải được điều cốt yếu: Đức Thánh Cha luôn gần gũi, nâng đỡ và không ngừng cầu nguyện cho Ucraina, đồng thời tìm mọi cách để đạt tới một nền hòa bình công bằng”.