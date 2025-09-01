Đại học Bách khoa Torino triển lãm về Chân phước Pier Giorgio Frassati

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Chân phước Pier Giorgio Frassati, một trong những sinh viên lỗi lạc nhất của mình, Đại học Bách khoa Torino đã tổ chức một cuộc triển lãm để tôn vinh vị Chân phước sẽ được Giáo hội tuyên thánh vào Chúa Nhật ngày 7/9/2025.

Vatican News

Cuộc triển lãm được tổ chức tại Sala Emma Strada của đại học, kéo dài từ ngày 1 đến 5/9, với tên gọi “Tìm hiểu về Pier Giorgio”. Theo thông cáo của đại học, đây là một cuộc khám phá toàn diện về cuộc đời của Chân phước, được bổ sung bởi những tài liệu chưa từng được công bố trước đây từ Kho Lưu trữ Lịch sử của trường.

Triển lãm, do cơ quan Mediacor của Phong trào Công giáo Tiến hành Ý khởi xướng, mang đến “một hành trình xuyên suốt cuộc đời của Pier Giorgio, đặc biệt tập trung vào những khía cạnh thường ít được công chúng biết đến: đời sống tâm linh sâu sắc của ngài, sự tận tụy của ngài đối với đời sống xã hội và chính trị, và niềm đam mê của ngài đối với những ngọn núi như một nơi để phát triển nội tâm”.

Triển lãm trình bày kinh nghiệm thời đại học của Chân phước Pier Giorgio và mối liên hệ của ngài với Đại học Bách khoa Torino, giới thiệu những tài liệu độc quyền và những câu chuyện trực tiếp “kể lại hành trình học tập của Chân phước, cũng như mạng lưới tình bạn và sở thích mà ngài đã phát triển trong thời gian học ngành kỹ thuật cơ khí”.

Đại học cho biết “Việc tưởng nhớ Frassati không chỉ là một hành động tưởng nhớ lịch sử, mà còn là cơ hội để suy tư về tầm quan trọng của việc kết hợp sự dấn thân về trí tuệ và nghề nghiệp với các giá trị nhân văn và tinh thần liên đới. Hình ảnh của ngài, một sinh viên đầy nhiệt huyết và chuyên cần, cho thấy việc xây dựng tương lai cũng phụ thuộc vào tấm gương của những người đã sống trọn vẹn thời đại của mình với sự kiên định và quảng đại, cống hiến tài năng của mình để phục vụ tha nhân”.

Người phụ trách triển lãm, Roberto Falciola, phó thỉnh nguyện viên của án tuyên thánh và chủ tịch của Phong trào Công giáo Tiến hành ở Torino, nhận xét: “Các tài liệu của trường Bách khoa đã giúp chúng tôi làm phong phú thêm một chương quan trọng trong lịch sử của Chân phước Frassati. Chính trong những năm đại học này, tính cách của ngài đã được hình thành rõ nét, giữa sự tận tụy học tập và sự cống hiến cho Phong trào Công giáo Tiến hành và Hội Thánh Vinh Sơn. Việc khám phá lại khía cạnh này giúp chúng ta hiểu được chứng tá của ngài vẫn còn vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những người trẻ đang bước vào đời”.

Triển lãm “Tìm hiểu về Pier Giorgio” là một phần trong nhiều sáng kiến của thành phố dành cho Chân phước Frassati trong năm kỷ niệm 100 năm ngày ngài qua đời, bao gồm việc khánh thành không gian triển lãm đa phương tiện “Hướng về Trời”, do Tổng giáo phận Torino thực hiện.