Từ cái chết đến ánh sáng: hành trình của cộng đoàn “Con cái trên trời"

Trong bối cảnh hành hương qua Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô và canh thức cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV vào chiều ngày 15/9, cộng đoàn “Figli in Cielo” – Con cái trên trời – nhắc nhớ rằng: “Tình yêu mạnh hơn cái chết và tồn tại mãi mãi”. Vượt qua được nỗi đau đột ngột mất đi người con gái, bà Andreana Scapuzzi Bassanetti đã thành lập cộng đoàn “Figli in Cielo” để đồng hành với những người có cùng hoàn cảnh và nỗi đau.

Vatican News

Nỗi đau mất con

Ngày 27 tháng 6 năm 1991, cuộc đời của bà Andreana Scapuzzi Bassanetti tan nát khi con gái Camilla, 21 tuổi, ra đi đột ngột. Camilla, cô gái xinh đẹp và tỏa sáng, đã từng viết trong nhật ký: “Con chưa bao giờ xúc phạm ai”. Người mẹ nghẹn ngào: “Đúng thế, con bé là một thiên thần”. Từ giây phút ấy, bà chìm trong tuyệt vọng, xa cách đức tin, và thậm chí không còn muốn sống: “Chết mà không thể chết, và bất hạnh thay vẫn phải tiếp tục sống”.

Tìm thấy ánh sáng

Nhưng Chúa không để bà mất hút trong bóng tối. Một ngày kia, khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, bà lang thang trên đường phố và dừng lại trước một ngôi nhà nguyện nhỏ. Trên cửa có câu Lời Chúa: “Hãy đến cùng Ta, ở nơi thanh vắng” (x. Mt 6,31). Bà Andreana tâm sự: “Như thể có ai đó đã chờ tôi từ lâu. Lời ấy khắc sâu vào tim tôi”. Bước vào nhà nguyện, nhìn thấy nét hy vọng trên gương mặt những cô gái đang cầu nguyện, bà nghĩ thầm: “Có lẽ Camilla vẫn còn đó”.

Cộng đoàn “Figli in Cielo”

Từ tia sáng ấy, một hành trình mới khởi đầu. Những gia đình mất con tìm đến bà. Không có kế hoạch, không phương pháp, chỉ để cùng nhau chia sẻ và không cô đơn trong đau khổ. “Chúa đã chinh phục tôi. Người trở thành trung tâm đời tôi”, bà khẳng định. Từ đó cộng đoàn “Figli in Cielo” – Con cái trên trời – đã ra đời và nay đã có 156 nhóm tại Ý và nhiều nước khác. Đây là tổ chức duy nhất về đồng hành tang chế được Hội đồng Giám mục Ý công nhận năm 2017. Bà Andreana khiêm tốn nói: “Tôi chẳng làm gì cả. Tất cả là do Thánh Thần. Tôi chỉ cần hiện diện và cố gắng gây ít sai lầm nhất”.

Đồng hành

Với bà, điều quan trọng không phải là lời nói, mà là hiện diện: “Cho người khác biết rằng bạn đã trải qua cùng nỗi đau, rằng bạn hiểu và bạn ở đó. Đó là bước đầu tiên của sự an ủi”. Với các bậc cha mẹ, những buổi gặp gỡ trở thành phép lạ của hy vọng: đau khổ không biến mất, nhưng được soi sáng bởi Lời Chúa, để nhìn cuộc đời “từ trên cao” và học sống một thiên chức mới. “Dần dần, chúng tôi bắt đầu sống một tình phụ mẫu không chỉ về thể lý nhưng cả về tinh thần”, bà Andreana chia sẻ.

Con cái vẫn hiện diện

Đối với bà, Camilla không chỉ còn trong ký ức mà là một sự hiện diện sống động: “Con luôn ở với mẹ, đi trước mẹ, nâng đỡ mẹ khi mẹ sắp ngã”. Chính tình yêu ấy nuôi dưỡng cộng đoàn và trở thành động lực để tham dự Năm Thánh An Ủi.

Trong bối cảnh hành hương đến Cửa Thánh và canh thức cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV, cộng đoàn “Figli in Cielo” nhắc nhớ rằng: “Tình yêu mạnh hơn cái chết và tồn tại mãi mãi”.