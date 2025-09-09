Cha Joseph Farrell được bầu làm tân Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô

Chiều ngày 9/9/2025, 73 tu sĩ tham dự Tổng hội lần thứ 188 của Dòng Thánh Augustinô, đang diễn ra tại Học viện Augustinianum ở Roma, đã bầu chọn Cha Joseph Farrell, 62 tuổi, sinh tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, làm Bề trên Tổng quyền, lãnh đạo Dòng Thánh Augustinô trong sáu năm tới, Dòng của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Vatican News

Cha Joseph Farrell sẽ là Bề trên Tổng quyền thứ 98 trong lịch sử hơn 750 năm của Dòng Thánh Augustinô.

ĐTC Lêô XIV và Cha Joseph Farrell (bên trái) - tân Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô, và Cha Robert P. Hagan - giám tỉnh tỉnh dòng Thánh Tôma thành Villanova (Hoa Kỳ)

Cho đến nay Cha Joseph Farrell là Tổng đại diện và Tổng phụ tá đặc trách vùng Bắc Mỹ của Dòng Thánh Augustinô. Cha Farrell đã nhận ấn tín từ cha Alejandro Moral Antón, người vừa kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, và đã chấp nhận sứ vụ mới trong vai trò Bề trên Tổng quyền của Dòng.

Cha Farrell sinh ngày 11/7/1963 tại Drexel Hill, Pennsylvania, Hoa Kỳ, thuộc Tỉnh Dòng Thánh Tôma thành Villanova. Năm 1985, cha tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Villanova. Sáu năm sau, cha nhận bằng thạc sĩ Thần học tại Washington Theological Union. Cha tuyên khấn lần đầu vào năm 1987 và khấn trọng vào năm 1990.

Cha được thụ phong linh mục ngày 29/6/1991 tại nhà thờ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Bryn Mawr, Pennsylvania. Cha đã thi hành sứ vụ trong các giáo xứ, trường học và đại học, nổi bật với vai trò tuyên úy đại học và giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Villanova.

Năm 2013, cha được bổ nhiệm làm Tổng đại diện của Dòng; trong cương vị này, cha đã cộng tác với Bề trên Tổng quyền trong các chuyến kinh lý, các cuộc họp tổng hội và nhiều nhiệm vụ khác. Năm 2019, cha tiếp tục được bầu lại làm Tổng đại diện trong Tổng Công nghị Thường kỳ của dòng. Trong nhiệm vụ này, cha đã tích cực cộng tác với nhiều ủy ban quốc tế của Dòng, thăm viếng các cộng đoàn Dòng Augustinô tại nhiều quốc gia.