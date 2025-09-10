“Bó hoa thiêng liêng” mừng sinh nhật Đức Thánh Cha Lêô XIV

Để mừng sinh nhật thứ 70 của Đức Thánh Cha Lêô XIV vào ngày 14/9/2025, hãng tin OSV News của Hoa Kỳ đã phát động sáng kiến “bó hoa thiêng liêng” để cầu nguyện cho ngài.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo thống kê ban đầu, chiến dịch đã quy tụ hàng ngàn lời cầu nguyện được đăng ký trực tiếp cho Đức Thánh Cha, đồng thời có thêm hơn 2 triệu lời nguyện và việc bác ái được hứa dâng. Đây được xem là món quà tinh thần quý giá, thể hiện tình con thảo của tín hữu khắp nơi dành cho vị Cha chung của Giáo hội.

Ứng dụng cầu nguyện Hallow

Ứng dụng cầu nguyện Hallow cũng chính thức tham gia sáng kiến “bó hoa thiêng liêng” toàn cầu do OSV News khởi xướng. Chiến dịch cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha, được đưa lên ứng dụng vào cuối tuần qua, đã nhanh chóng thu hút hơn 1.300 người tham gia.

Ông Alex Jones, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Hallow, chia sẻ: “Thật là một vinh dự khi được góp phần mừng sinh nhật Đức Giáo hoàng Lêô! Chúng tôi rất vui khi có thể giúp mọi người cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện và tâm tình tạ ơn”.

Chia sẻ về việc tham gia của ứng dụng Hallow, bà Gretchen R. Crowe, Tổng biên tập OSV News, cho biết: “Chúng tôi rất hân hoan khi Hallow đồng hành cùng sáng kiến ‘bó hoa thiêng liêng’ mừng sinh nhật Đức Giáo hoàng Lêô. Ứng dụng này đã trở thành phương tiện thân quen để cầu nguyện cho những ý chỉ đặc biệt, và việc khởi động chiến dịch dành riêng cho sinh nhật Đức Thánh Cha là một phúc lành lớn”.

Tham gia chiến dịch cầu nguyện

Cùng với Hallow, nhiều tổ chức và cộng đoàn cũng tham gia chiến dịch, bao gồm Pray More Novenas, Relevant Radio, Dòng Nữ tử Thánh Phaolô, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hoa Kỳ, nhóm “Sing the Hours” và nhiều tổ chức khác.

Chiến dịch cầu nguyện sẽ kéo dài đến hết ngày 14/9/2025, ngày sinh nhật thứ 70 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, để cộng đoàn dân Chúa trên khắp thế giới có cơ hội dâng lời cầu nguyện, việc lành và tâm tình tạ ơn như một bó hoa thiêng liêng dâng lên Người.

Các tín hữu có thể tham gia “bó hoa thiêng liêng” cầu nguyện cho Đức Thánh Cha bằng cách đăng ký vào chiến dịch của hãng tin OSV News: https://survey.alchemer.com/s3/8428585/479bd477a4b7.