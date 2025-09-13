Các bệnh nhân nhí Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù vẽ tranh chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha

Một thế giới hòa bình và hòa hợp: đây là món quà mà các bệnh nhân nhí của Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù muốn tặng Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của ngài, vào ngày 14/9/2025.

Vatican News

Hòa bình cho tất cả mọi người và cho toàn thế giới

Với những bức vẽ đầy màu sắc được tạo ra trong phòng vui chơi của Bệnh viện thuộc Tòa Thánh, các bệnh nhân nhỏ đang diễn tả ước mong mà Đức Thánh Cha đã bày tỏ kể từ ngày ngài được bầu chọn: hòa bình cho tất cả mọi người và cho toàn thế giới.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật tuần trước tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc lại: "Thiên Chúa không muốn chiến tranh, Người muốn hòa bình, và Người ủng hộ những ai quyết tâm thoát khỏi vòng xoáy hận thù và bước đi trên con đường đối thoại. Các em nhỏ thuộc mọi quốc tịch, tôn giáo và văn hóa, những người đã vẽ nên những bức tranh với những khuôn mặt tươi cười, cam kết với ngài về sự ủng hộ đầy hân hoan của mình.

Với niềm tin rằng Đức Thánh Cha có thể là người phù hợp nhất để tìm ra con đường đúng đắn cho cuộc đối thoại, các em đã vẽ Đức Thánh Cha vẫy cờ hòa bình và nói: "Đừng lo, cha sẽ lo liệu", đứng giữa một chú chim bồ câu ngậm cành ô liu và Đền thờ Thánh Phêrô được sơn màu trắng và vàng giống như quốc kỳ Vatican.

Trong một bức vẽ khác, các em viết: "Chúng con yêu mến ngài rất nhiều, Đức Giáo hoàng Lêô XIV".

Những hình ảnh là những cái ôm nồng nhiệt mà các em nhỏ tại Bệnh viện Bambino Gesù dành tặng Đức Thánh Cha nhân ngày sinh nhật của ngài.

Sứ giả hòa bình không biết mệt mỏi

Cũng nhân dịp sinh nhật Đức Thánh Cha, Phong trào Công nhân Kitô giáo (MCL) tại Roma đã bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với ngài. Giancarlo Moretti, chủ tịch hiệp hội, phát biểu: "Chúng tôi xin gửi đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV những lời chúc mừng sinh nhật chân thành và trìu mến nhất". Ông cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã là "một người dẫn đường chu đáo, tận tâm và là sứ giả hòa bình không biết mệt mỏi trong thời khắc khó khăn và đầy tranh cãi của lịch sử nhân loại".

Lời mời gọi trở thành người xây dựng hòa giải và tình huynh đệ

Trung tâm ACLI tại Roma cũng gửi lời chúc mừng Đức Thánh Cha với nhận định: "Chứng tá đức tin sáng ngời của ngài, được xây dựng trên sự đón tiếp, khiêm nhường và chia sẻ, đã gìn giữ và làm mới di sản của Đức Giáo hoàng Phanxicô". Tuyên bố tiếp tục, "bằng lời nói và cử chỉ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã liên tục nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết của hòa bình, hiệp nhất và yêu thương: một lời mời gọi thách thức mỗi người chúng ta trở thành những người xây dựng hòa giải và tình huynh đệ".