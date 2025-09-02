Bài ca Đức ái: nguồn cảm hứng sống bác ái của Chân phước Pier Giorgio Frassati

Được biết đến với danh xưng “Người của Tám mối phúc thật”, Chân phước Pier Giorgio Frassati đã phục vụ người nghèo hết sức có thể. “Thánh thi về Đức ái” của Thánh Phaolô, trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Chính đoạn Lời Chúa này giúp ngài luôn tập trung vào điều thực sự quan trọng trong cuộc đời: dẫu có làm bất cứ việc gì, nếu không có tình yêu, thì cũng chỉ là “thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng” mà thôi.

Vatican News

Khi gia đình đi nghỉ mát tại biệt thự mùa hè, Chân phước Pier Giorgio Frassati thường ở lại Torino với lý do: “Nếu mọi người đều rời Torino, vậy ai sẽ chăm sóc người nghèo?”

Trong tang lễ của Chân phước, gia đình ngài hết sức kinh ngạc khi thấy từng đám đông người, gồm nhiều người họ chưa từng quen biết, chen chúc nhau tới nhà thờ để tham dự Thánh lễ an táng ngài. Họ là những người nghèo khổ mà ngài đã âm thầm phục vụ trong quãng đời ngắn ngủi. Cuộc đời ấy mang dấu ấn của một đức ái phi thường, được nuôi dưỡng mỗi ngày phần nào nhờ việc suy niệm một đoạn Kinh Thánh mà ngài luôn mang theo bên mình. Đó là “Thánh thi về Đức ái” của Thánh Phaolô, trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô.

Lòng thương cảm người nghèo

Thoạt nhìn, Pier Giorgio Frassati có thể không giống hình mẫu quen thuộc của một vị thánh. Sinh ra trong một gia đình khá giả, với người cha vô thần và người mẹ là một nữ họa sĩ, Pier Giorgio vốn là một chàng trai vui nhộn, tinh nghịch. Thế nhưng, ẩn sau tính cách sôi nổi, thích phiêu lưu ấy lại là một con tim quảng đại, thôi thúc ngài không ngừng dấn thân trong phục vụ và bác ái.

Chân phước Pier Giorgio vốn nổi tiếng với những trò đùa và tinh thần vui vẻ, đến mức có lúc bị gọi đùa là một “nỗi kinh hoàng”. Thế nhưng, lòng cảm thông của ngài thì mênh mông, đến nỗi những hành động quảng đại liên tiếp của ngài trở thành nỗi phiền lòng cho cha mình.

Một trong những điều thú vị nhất về Pier Giorgio là thấy ngài thường xuyên (dù rất vui tươi, kính trọng) làm cha mình phải bận lòng. Cha ngài muốn ngài nối nghiệp ông trong ngành báo chí và xuất bản, nhưng ngài lại chọn theo học ngành kỹ sư. Đó không phải là cách duy nhất khiến ông Alfredo phải lắc đầu thở dài về cậu con trai. Là người có điều kiện, ông thường mua vé tàu hạng nhất cho con đi lại. Thế nhưng, Pier Giorgio lại đổi vé hạng nhất lấy vé hạng ba, rồi đem tiền dư giúp người nghèo.

Ông Alfredo cũng phải liên tục sắm lại áo khoác, giày dép, ủng mới cho con, bởi Pier Giorgio thường “làm mất” chúng vì người nghèo. Gặp ai rét mướt, ngài trao áo; gặp ai đi chân trần, ngài về nhà mà không còn giày.

Một “chiến sĩ công bằng xã hội”

Bên cạnh đó, Pier Giorgio có thể được gọi là một “chiến sĩ công bằng xã hội”. Ngài từng bị bắt khi tham gia biểu tình chống lại chế độ phát xít của Mussolini và mạnh mẽ cất tiếng về sự cần thiết của hành động xã hội để đoàn kết con người vượt thắng bất công. Ngài nói: “Bác ái là chưa đủ; chúng ta cần cải tổ xã hội”.

“Hướng lên cao!”

Là một người yêu thiên nhiên và thể thao, Pier Giorgio quan tâm đến môi trường, thích leo núi, bơi lội và đi bộ đường dài. Đặc biệt, niềm đam mê leo núi đã để lại nơi ngài một châm ngôn nổi tiếng cho đến nay: “Verso l’alto!” – “Hướng lên cao!”

Cuộc sống thay đổi cuộc đời của người xung quanh

Khi Pier Giorgio qua đời đột ngột vì bệnh bại liệt vào tuổi 24, hàng ngàn người đã chen chật các con đường thành Torino để tiễn biệt ngài. Làn sóng thương tiếc công khai này khiến cha mẹ ngài hết sức bất ngờ, và đã dẫn đến một sự hòa giải tuyệt đẹp trong hôn nhân của họ, đồng thời đưa cha ngài trở lại với Giáo hội.

Tang lễ của Pier Giorgio quy tụ bạn bè, cộng sự và giới thượng lưu Torino – những người quen biết cha ngài – cùng với đoàn người đông đảo gồm công nhân, người thất nghiệp và vô gia cư tràn ngập bên ngoài nhà thờ, đến để tiễn biệt người bạn của họ, người đã yêu thương họ hết lòng. Khung cảnh ấy đã làm thay đổi cuộc đời cha mẹ ngài. Hôn nhân của họ vốn nhiều sóng gió, và ngay lúc Pier Giorgio qua đời, họ đã định ly thân vĩnh viễn. Nhưng trước sự thật choáng ngợp rằng cậu con trai “vụng về” của mình đã sống đời thánh thiện ngay trước mắt họ, họ đã chọn hòa giải. Cha của Pier Giorgio cũng trở lại sống đức tin, và khi qua đời năm 1961, ông đã được lãnh nhận các bí tích.

Các Kitô hữu dấn thân phục vụ Nước Thiên Chúa qua việc bác ái và cải tổ xã hội có thể tìm thấy nơi chân phước Pier Giorgio Frassati một vị bổn mạng sống cảm thông. Các vận động viên và những ai yêu thích thiên nhiên cũng tìm được nơi ngài một mẫu gương đáng noi theo. Nhưng không chỉ những ai cùng chung sở thích, mà bất cứ Kitô hữu chân thành nào cũng có thể cảm thấy gần gũi với tiếng kêu của ngài.