Tai nạn thảm khốc tại Tanzania khiến 4 nữ tu Dòng Cát Minh thiệt mạng

Một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mwanza, Tanzania, vào ngày 15/9/2025 đã cướp đi sinh mạng của 4 nữ tu thuộc Dòng Nữ tu Thừa sai Cát Minh Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, cùng với tài xế. Trong số các nạn nhân có Sơ Lilian Gladson Kapongo, 55 tuổi, Bề Trên Tổng Quyền, gốc Tanzania nhưng đã sống nhiều năm ở nhà mẹ của dòng tại Santa Marinella (Roma).

Vatican News

Ba nữ tu nạn nhân khác gồm Sơ Maria Nerina De Simone, 63 tuổi, đến từ miền Campania của Ý, ủy viên cố vấn và tổng thư ký; Sơ Damaris Matheka, 51 tuổi, ủy viên cố vấn tỉnh dòng Đông Phi, và Sơ Stellamaris Muthini, 48 tuổi, cả hai đều là người Kenya. Tài xế chở họ cũng đã tử vong, trong khi một nữ tu cuối cùng, Sơ Paulina Crisante Mipata, vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch.

Mất đi một phần quan trọng của hội dòng

Tin tức được Liên hiệp các Bề trên Thượng cấp Ý, và chính các Nữ tu Thừa Sai Cát Minh công bố. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Ý tại Dar es Salaam cũng đang theo dõi vụ việc.

Sau khi kết thúc công việc tại Tanzania, các nữ tu đang trên đường đến sân bay Mwanza (ở phía tây bắc đất nước) bằng xe địa hình để trở về Ý. Trong chuyến đi, dường như một vụ va chạm với một xe tải hạng nặng đã dẫn đến tai nạn tử vong này.

Sơ Monica Muccio, bề trên tỉnh dòng Châu Âu của Dòng Nữ tu Thừa sai Cát Minh Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nói với Adnkronos: “Tin tức không rõ ràng, nhưng dường như một chiếc xe tải đã lấn sang làn đường nơi các nữ tu đang đi trên xe jeep. Chúng tôi tin rằng Sơ Nerina và Bề trên Tổng quyền đã tử vong ngay lập tức vì họ ở phía trước. Chúng tôi rất sốc. Chúng tôi vẫn chưa bình tĩnh đủ để nói về điều này. Chúng tôi đang mất đi một phần quan trọng của hội dòng”.

Lời chia buồn của Giám mục giáo phận Noto

Dòng Nữ tu Thừa sai Cát Minh được thành lập năm 1925 bởi Chân phước Maria Crocifissa Curcio, người gốc Ispica (Ragusa), và Cha Lorenzo van den Eerenbeemt, và hiện có mặt trên khắp các châu lục, dấn thân trong hoạt động giáo dục. Sau khi nghe tin các nữ tu qua đời, Đức Cha Salvatore Rumeo, Giám mục của Noto, đã ngay lập tức bày tỏ lời chia buồn: “Tôi vô cùng xúc động khi biết về thảm kịch đã giáng xuống cộng đoàn”, ngài viết trên mạng xã hội. “Trước những đau khổ to lớn như vậy, như những gì đang làm đảo lộn cuộc sống của giáo phận chúng ta ngày nay, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với dòng Thừa Sai Cát Minh, những người rất thân thương và gần gũi với chúng tôi, bằng lời cầu nguyện và sự cảm thông chân thành”.

Ngài nói tiếp, “đặc biệt, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm của Giáo phận Noto đối với Sơ Paulina Crisante Mipata, người đang trong tình trạng rất nguy kịch tại bệnh viện. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho sơ, xin Chúa ban cho sơ sức mạnh, lòng can đảm và sớm bình phục”. Đối với toàn thể hội dòng “bị ảnh hưởng nặng nề”, Đức cha đã bày tỏ sự gần gũi và tình cảm của mình, phó thác họ cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các vị sáng lập, Mẹ Maria Crocifissa Curcio và Cha Lorenzo van den Eerenbeemt.

Xin cầu nguyện

Khi thông báo tin tức về sự ra đi của các nữ tu, Sơ Zelia da Conceiçao Dias, Phó Tổng quyền, đã xin mọi người cầu nguyện trong thời điểm đau khổ đang ảnh hưởng đến toàn thể gia đình hội dòng.