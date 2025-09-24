Từ đầu Năm Thánh Hy Vọng đến nay đã có 24 triệu khách hành hương đến Roma

Trong những dữ liệu mới nhất về Năm Thánh đang diễn ra, Bộ Loan báo Tin Mừng cho biết kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô mở Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 24/12/2024, chính thức khai mạc Năm Thánh Hy Vọng, đến nay đã có khoảng 24 triệu khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Roma.

Vatican News

Chỉ trong vòng hai tuần sau khi khai mạc, Roma đã đón tiếp khoảng nửa triệu tín hữu. Từ đó, số tín hữu hành hương tiếp tục gia tăng trong Năm Thánh. Nhiều nhóm khác nhau: các nhà báo và giới truyền thông, các lực lượng cảnh sát, vận động viên, các phó tế, bệnh nhân cùng những người phục vụ họ, người khuyết tật, những người hoạt động mục vụ trong môi trường kỹ thuật số, và đặc biệt hơn một triệu bạn trẻ, đã đến Roma tham dự các Ngày Năm Thánh dành cho họ.

Sự kiện Năm Thánh kế tiếp là Ngày Năm Thánh An ủi, được cử hành ngày 15/9/2025, dành cho những người đang trải qua thời gian đau khổ và khó khăn - do bệnh tật, tang chế, bạo lực và lạm dụng.

Từ đầu Năm Thánh, Bộ Loan báo Tin Mừng dự đoán rằng sẽ có khoảng 30 triệu khách hành hương đến Roma trong Năm Thánh. Con số 24 triệu hiện nay cho thấy dự báo ấy hoàn toàn khả thi.

Năm Thánh Hy Vọng sẽ kết thúc vào ngày 6/1/2026, khi Đức Thánh Cha Lêô XIV long trọng đóng Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Từ nay cho đến thời điểm đó, có nhiều sự kiện quan trọng, ví dụ như Ngày Năm Thánh dành cho các giáo lý viên, hay người di cư, giới truyền giáo, những người sống đời thánh hiến, người nghèo và cả các tù nhân.