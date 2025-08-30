Kitô hữu, người Hồi giáo và Do Thái giáo cùng kêu gọi hòa bình: “Cần ngăn chặn hận thù”

Ngày 29/8/2025, cộng đồng Kitô hữu, Hồi giáo và Do Thái giáo tại Ý Roma đã đưa ra lời kêu gọi liên tôn mạnh mẽ cho hòa bình ở Trung Đông, nơi vẫn là tâm điểm của những xung đột và căng thẳng kéo dài. Tài liệu đề nghị một cuộc gặp gỡ giữa các giám mục, giáo sĩ Do Thái và imam tại Ý, một cuộc gặp gỡ trực tiếp, không theo khuôn khổ chính trị hay tôn giáo, để cùng nhau làm chứng cho một trách nhiệm chung.

Vatican News

Lời kêu gọi, được ký bởi Noemi Di Segni (Liên hiệp Cộng đồng Do Thái Ý), Yassine Lafram (Liên hiệp Cộng đồng Hồi giáo Ý), Abu Bakr Moretta và Yahya Pallavicini (Cộng đồng Tôn giáo Hồi giáo Ý), Naim Nasrollah (Chủ tịch Đền thờ Hồi giáo Roma), và Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, kêu gọi "tìm ra giải pháp cho những điều hạ thấp đức tin của chúng ta và chống lại chúng ta".

Tài liệu bắt đầu như sau: “Lời kêu gọi này được khởi đi từ xác tín rằng cần khẩn cấp cổ võ mọi sáng kiến gặp gỡ để ngăn chặn hận thù, bảo vệ sự chung sống, thanh luyện ngôn ngữ và dệt nên hòa bình. Trách nhiệm này thuộc về cả từng cá nhân lẫn các tập thể”.

Trung Đông được nhắc đến như nơi cấp thiết cần hòa bình nhất. Các vị lãnh đạo tôn giáo lên án “những sự khái quát hóa nguy hiểm và những nhầm lẫn tai hại giữa các bản sắc chính trị, quốc gia và tôn giáo”, đồng thời tố cáo “sự độc hại của tuyên truyền, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cảm xúc cực đoan để làm lu mờ khả năng phân định đúng đắn, đồng thời tầm thường hóa ý nghĩa sâu xa của nhân tính chúng ta”.

Tài liệu lên án tình trạng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái, Hồi giáo và cả Kitô giáo Công giáo, khẳng định rằng: “Không một nền an ninh nào có thể được xây dựng trên hận thù. Công lý cho người Palestine cũng như an ninh cho người Israel chỉ có thể đạt được qua sự thừa nhận lẫn nhau, tôn trọng các quyền căn bản và ý chí đối thoại”.

Do đó, các đại diện các tôn giáo đưa ra đề nghị cụ thể: một cuộc gặp gỡ trực tiếp và giản dị giữa các giám mục, giáo sĩ Do Thái và imam, như một dấu chỉ trách nhiệm chung, đồng thời mời gọi các cộng đồng tôn giáo thúc đẩy các hoạt động địa phương và quốc gia với sự tham gia của các tổ chức.