Các tín hữu Công giáo nói tiếng Do Thái từ Israel đến Roma, cầu nguyện cho hòa bình

Họ sống tại Israel, nói tiếng Do Thái và là những tín hữu Công giáo. Nhân dịp Năm Thánh 2025 và kỷ niệm 70 năm thành lập Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê, cộng đoàn Công giáo nói tiếng Do Thái đã hành hương về Roma. Trước đây họ từng gặp Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhưng lần này là lần đầu tiên họ đến với tư cách là một Hạt Giám quản Tông tòa. Cao điểm của cuộc hành hương chín

Vatican News

Một cuộc gặp gỡ chan chứa xúc động

“Chúng tôi rất vui mừng khi được gặp Đức Thánh Cha. Tôi đã thưa với ngài rằng chúng tôi là những người Công giáo nói tiếng Do Thái, có bảy cộng đoàn tại Israel, và xin ngài đừng quên chúng tôi”, cha Piotr Żelazko, Đại diện Tòa Thượng phụ của Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê cho các tín hữu nói tiếng Do Thái tại Israel, chia sẻ với Vatican News. Đức Thánh Cha đã đón tiếp các khách hành hương với nụ cười và sự cởi mở. “Đây là đỉnh cao của cuộc hành hương. Ngài đã chúc lành và chuyện trò với chúng tôi. Thực sự là một cuộc gặp gỡ đầy cảm động”, cha Żelazko nói thêm.

Abi, một trong những người hành hương, cho biết anh cảm thấy như ở nhà khi đến Roma: “Chúng tôi là người Israel 100% và là người Công giáo 100%, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình.” Còn Nadav, một hành hương khác, nhấn mạnh rằng cội nguồn của Giáo hội ở tại Đất Thánh: “Thánh Giacôbê, bổn mạng của chúng tôi, là người Do Thái và nói tiếng Do Thái. Chúng tôi là dấu chỉ hy vọng và cầu nguyện cho hòa bình tại Đất Thánh giữa người Israel và người Palestine.”

Cửa Thánh và lời cầu nguyện bằng tiếng Do Thái

Các khách hành hương đã thăm các đại vương cung thánh đường và hầm mộ tại Roma, cầu nguyện bằng tiếng Do Thái. “Tôi tin rằng trong nhiều nơi này, Thánh lễ đã được cử hành lần đầu tiên bằng tiếng Do Thái”, cha Żelazko chia sẻ.

Đặc biệt ý nghĩa là khoảnh khắc bước qua Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Cha nhấn mạnh: “Chúng tôi không cảm thấy mình là khách. Thánh Phêrô sinh ra ở Galilê, Thánh Phaolô là người Do Thái, nên chúng tôi thấy mình đang ở nhà.”

70 năm Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê

Hạt Giám quản Tông tòa này được thành lập năm 1955 và hiện bao gồm bảy cộng đoàn nói tiếng Do Thái tại Israel. Đây là một phần nhỏ nhưng sinh động của Giáo hội Latinh tại Đất Thánh. “Chúng tôi có đời sống giáo xứ, nhóm giới trẻ, trại hè thiếu nhi… Chúng tôi là thiểu số, nhưng cố gắng trở thành chiếc cầu nối giữa xã hội Do Thái và Giáo hội”, cha Żelazko nhấn mạnh, đồng thời mời gọi các tín hữu khắp nơi nâng đỡ hoạt động của Hạt Giám quản Tông tòa Thánh Giacôbê.

Hãy là những tia hy vọng

Các tín hữu Công giáo nói tiếng Do Thái, sống trong một vùng đất bị xung đột chi phối, mong muốn làm chứng cho hòa bình. “Trung Đông cần những con người chứng tỏ rằng hòa bình là điều khả thi”, cha Żelazko khẳng định. Sự hiện diện của họ tại Roma và những lời cầu nguyện bằng ngôn ngữ của các Tông đồ chính là dấu chỉ cho thấy Giáo hội bén rễ nơi Đất Thánh, và cộng đoàn nhỏ bé này đang mang một sứ mạng lớn lao: trở thành ánh sáng của sự hiệp nhất, hòa bình và hy vọng.