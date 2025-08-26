Trường học Đức tin cho Người trẻ (YSOF) tuyển sinh

Trường học Đức tin cho Người trẻ - Youth School of Faith (YSOF), do Học Viện Dòng Tên tổ chức, ra thông báo tuyển sinh năm học 2025 – 2026, với chủ đề: “Cùng Thầy Giêsu, Người Trẻ Sống Chứng Tá Đức Tin”.

Chương trình học nhằm giúp người trẻ Công giáo đào sâu và sống đức tin cách vững vàng trong bối cảnh xã hội hôm nay, đồng thời tạo môi trường nối kết, nâng đỡ nhau trong đời sống Kitô hữu và góp phần xây dựng Giáo hội, xã hội.

Đối tượng và chương trình học

Khóa học dành cho người trẻ Công giáo từ 17 – 35 tuổi, được tổ chức trực tuyến qua ứng dụng Zoom Meeting. Chương trình gồm 22 chủ đề thuộc 6 phân môn: Đức Tin Kitô Giáo, Kinh Thánh, Đời Sống Kitô Giáo, Thiêng Liêng, Người Trẻ Trong Xã Hội, và Người Trẻ Thời Đại Mới.

Học viên YSOF được lựa chọn chủ đề mà mình sẽ tham dự. Theo yêu cầu của chương trình, học viên cần tham dự ít nhất 15/22 chủ đề để được công nhận hoàn thành khóa học.

Thời gian

- Thời lượng: Mỗi chủ đề 120 phút (trình bày và thảo luận).

- Thời gian học: 19g30 – 21g30 tối Thứ Bảy hằng tuần (giờ Việt Nam), từ tháng 10/2025 đến tháng 05/2026.

- Lễ Khai giảng: 19g30 Thứ Bảy, ngày 04/10/2025.

Giảng viên và nội dung

Giảng viên của chương trình là các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân có chuyên môn. Một số chủ đề tiêu biểu:

- Cha Antôn Phạm Trung Hưng, SJ | Yêu thương bằng hành động hơn là lời nói

- Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ | Đức tin khởi đầu với một lời mời gọi cá vị

- Cha Augustinô Nguyễn Thái Hiệp, SJ | Đức tin trưởng thành, như muối và ánh sáng

- Cha Giuse Bùi Quang Minh, SJ | Đi tìm lằn ranh đỏ giữa Đức tin và mê tín

- Cha Giuse Maria Cao Gia An, SJ | Đức tin được nuôi dưỡng bằng Lời Giao Ước

- Cha Phêrô Lê Hoàng Nam, SJ | Thánh Phanxicô Xavie – Khi tình yêu không dừng lại ở lời nói (x. LT 230)

- Cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại, MI | Biết mình để biết Chúa: Chữa lành như là một hành trình hoán cải

Đăng ký

Hạn đăng ký: 23h59 Thứ ba, ngày 02/09/2025. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng cho khóa học, form đăng ký sẽ được đóng trước thời hạn nếu đã nhận đủ số người tham dự.

Sau khi nhận được đơn đăng ký, Ban Tuyển sinh sẽ xét duyệt và thông báo kết quả sau hạn đăng ký.

Chi phí cho khoá học được tài trợ bởi Học Viện Dòng Tên, các Giảng Viên, và Ân Nhân. Vì vậy, học viên sẽ không phải đóng học phí.

Link đăng ký: https://forms.gle/H7CX1Ld1b5tZYx498