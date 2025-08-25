Tổng Giám mục Shevchuk: Người dân Ucraina có niềm hy vọng Kitô giáo

Trả lời phỏng vấn của Vatican News nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ucraina độc lập, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk đã nêu bật vai trò của Giáo hội trong lịch sử của Ucraina khi mang lại hy vọng cho người dân qua lời cầu nguyện, cảm ơn sự liên đới của cộng đồng quốc tế, đồng thời tái khẳng định sự tin tưởng hòa toàn vào Thiên Chúa.

Vatican News

Vào ngày 24/8/1991, Quốc hội Ucraina tuyên bố độc lập, sau đó được xác nhận bởi một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 1/12, với hơn 90% phiếu thuận. Bước ngoặt này cũng định hình lại vai trò của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, vốn bị buộc phải hoạt động bí mật cho đến năm 1989.

Vai trò của Giáo hội trong lịch sử Ucraina

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, Tổng Giám mục Kyiv-Halych, giải thích rằng Giáo hội Ucraina luôn là cơ cấu xã hội duy nhất đại diện cho dân tộc. Giáo hội thường là tiếng nói duy nhất bảo vệ người Ucraina, đảm nhận những vai trò vốn thuộc về nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi công dân. Giáo hội luôn nâng đỡ khát vọng có một quốc gia độc lập của người dân, ít là để những trách nhiệm xã hội mà Giáo hội phải gánh vác lâu dài có thể được trao lại cho một chính quyền. Giáo hội đã đóng một vai trò quyết định trong thời điểm Liên Xô sụp đổ và sự ra đời của một Ucraina độc lập. Giáo hội tiếp tục thể hiện học thuyết xã hội Công giáo: bảo vệ phẩm giá con người, cổ võ tinh thần trách nhiệm, phục vụ công ích và nuôi dưỡng căn tính dân tộc.

Hy vọng vào Thiên Chúa mạnh mẽ hơn bất kỳ hiệp ước hay thỏa thuận nào

Được hỏi, Giáo Hội mang đến hy vọng gì trong thời điểm đen tối này, Giáo chủ Công giáo Đông phương Ucraina cho biết, “những người Kitô hữu chúng tôi luôn thêm vào điều cốt lõi trong căn tính của mình: cầu nguyện và tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng tôi không chỉ dựa vào sức mạnh con người. Chúng tôi thấy rằng quyền năng của Chúa đang thể hiện nơi dân tộc bị tổn thương này - đó vừa là nền tảng vừa là đối tượng của hy vọng Kitô giáo. Chúng tôi hy vọng vào Thiên Chúa, và những ai hy vọng vào Người sẽ không bao giờ thất vọng. Hy vọng này mạnh mẽ hơn bất kỳ hiệp ước hay thỏa thuận nào. Đó là lý do tại sao Ucraina cầu nguyện”.

Người Ucraina tăng thêm hy vọng Kitô giáo

Ngài nói tiếp: “Đức tin canh tân sức mạnh của chúng tôi, trên hết là khả năng làm điều thiện. Như Đức Tổng Giám mục Lubomyr Husar đã nói: khi chúng ta làm điều thiện, chúng ta mạnh mẽ. Bất cứ ai muốn thử thách sức mạnh của mình ngày hôm nay đều có thể làm như vậy bằng cách phục vụ những người đang gặp khó khăn, người dân của họ, quốc gia của họ. Làm điều thiện giúp vượt qua mệt mỏi, phục hồi sức mạnh nội tâm - nhân bản và Kitô giáo - mà chúng ta mang trong mình. Đây là lý do tại sao, vượt lên trên mọi nỗ lực của con người, người Ucraina tăng thêm hy vọng Kitô giáo, một hy vọng không bao giờ làm thất vọng.

Cảm ơn tình liên đới

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cảm ơn Giáo hội, các Kitô hữu ở châu Âu và trên toàn thế giới vì tình liên đới với Ucraina, những người đã thể hiện sự ủng hộ một cách cụ thể và thiết thực - thông qua các dự án nhân đạo cho Ucraina và, theo thời gian, cho việc tái thiết đất nước. Đặc biệt, ngài cảm ơn những lời cầu nguyện, “bởi vì lời cầu nguyện là một sức mạnh to lớn giúp chúng tôi sống sót và nâng đỡ chúng tôi trong những hoàn cảnh bi đát này”.