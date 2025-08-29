Tổng Giám mục của Santiago de Compostela mời ĐTC Lêô XIV tham dự Năm Thánh 2027

Trong khuôn khổ cuộc Hành hương Năm Thánh Hy Vọng 2025, Đức cha Francisco José Prieto, Tổng Giám mục Santiago de Compostela, đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27/8 và chính thức ngỏ lời mời ngài tham dự Năm Thánh Compostela 2027.

Vatican News

Theo thông tin từ Tổng Giáo phận Santiago de Compostela, sau phần chào thăm ngắn gọn như truyền thống, Đức cha Prieto đã chuyển lời mời Đức Thánh Cha đến viếng mộ Thánh Tông đồ Giacôbê vào dịp đại lễ sẽ diễn ra sau hai năm nữa. Ngài cũng bày tỏ “niềm hy vọng và sự phấn khởi của toàn thể Giáo hội địa phương trước biến cố trọng đại đang đến gần”.

Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn về lời mời này. Việc xác nhận chuyến viếng thăm, nếu có, sẽ được thực hiện theo các thủ tục ngoại giao và nghi lễ thông thường.

Santiago de Compostela, nơi an nghỉ của Thánh Giacôbê Tông đồ – anh của Thánh Gioan Tông đồ, là một trong năm thành phố trên thế giới được ban đặc ân cử hành Năm Thánh thường kỳ, cùng với Giêrusalem, Roma, Santo Toribio de Liébana và Caravaca de la Cruz. Tại Compostela, Năm Thánh diễn ra mỗi khi ngày 25 tháng 7, lễ kính Thánh Giacôbê, trùng vào Chúa Nhật. Điều này lặp lại theo chu kỳ 11, 6, 5 và 6 năm.

Trong thế kỷ XXI, Tổng Giáo phận Santiago de Compostela đã tổ chức Năm Thánh vào các năm 2004, 2010 và 2021. Năm Thánh gần đây nhất được Đức Giáo hoàng Phanxicô gia hạn thêm một năm do đại dịch Covid-19. Các kỳ Năm Thánh kế tiếp đã được ấn định vào những năm 2027, 2032, 2038 và 2049.

Các điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá trong dịp Năm Thánh Compostelano gồm ba điểm: viếng mộ Thánh Giacôbê tại Nhà thờ Chính tòa và dâng lời cầu nguyện, lãnh nhận bí tích Hòa giải trong vòng mười lăm ngày trước hoặc sau chuyến viếng, và rước lễ. Ơn toàn xá này cũng có thể được dành cho các tín hữu đã qua đời.