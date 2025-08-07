Toà Thánh tổ chức hội thảo truyền giáo trực tuyến bằng tiếng Việt

Nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 19/10 tới đây, Ban Giám đốc Quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) tại Việt Nam cùng Ban Thư ký Quốc tế của Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo (PUM) tổ chức hội thảo truyền giáo trực tuyến bằng tiếng Việt. Mục tiêu là để đào sâu sứ điệp của Đức Giáo Hoàng nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo.

Vatican News

Cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ dòng Phanxicô Viện tu, Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, cho biết: “Đối với gia đình Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trên toàn thế giới, trong những năm gần đây, việc tổ chức các hội thảo trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã trở thành một truyền thống. Mục tiêu là để đào sâu sứ điệp của Đức Giáo Hoàng nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo, khơi dậy sự quan tâm, khuyến khích việc đọc và nghiên cứu sứ điệp đó. Những buổi gặp gỡ trực tuyến này đặt trọng tâm vào những chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng, luôn trong ánh sáng của các sứ điệp trước đây”.

Theo cha Nhuệ, sứ điệp năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, được xem như là di sản truyền giáo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, như một “di chúc truyền giáo” dành cho toàn thể Giáo hội và mọi Kitô hữu.

Cha Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo kết luận: “Chúng tôi hy vọng sẽ bước theo dấu chân của ngài để trở nên một Giáo hội truyền giáo. Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn kêu gọi điều đó trong các giáo huấn của ngài, và ngay cả Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã khẳng định điều đó từ những lời đầu tiên sau khi được bầu chọn: ‘Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm cách trở thành một Giáo hội truyền giáo’”.

Được tổ chức theo khu vực địa lý và có tính đến các múi giờ khác nhau, chuỗi hội thảo trực tuyến năm nay hướng đến các nhà truyền giáo và tín hữu người Việt trên toàn thế giới, không chỉ tại quê hương mà cả ở hải ngoại. Các buổi hội thảo được phân chia theo múi giờ và khu vực địa lý:

Ngày 09/8: dành cho người Việt tại châu Âu và châu Mỹ (giờ Roma: 17:00)

Ngày 23/8: dành cho người Việt tại Việt Nam và các nước châu Á (giờ Việt Nam: 19:00)

Ngày 13/9: dành cho người Việt tại Úc và khu vực lân cận (giờ Sydney/Melbourne: 20:00)

Mỗi buổi hội thảo trực tuyến kéo dài khoảng hai giờ, bao gồm: Giới thiệu chủ đề do Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo trình bày; Thuyết trình của các diễn giả theo khu vực liên quan, phân tích và áp dụng sứ điệp của Đức Thánh Cha vào bối cảnh địa phương; Thảo luận và chia sẻ, giúp người tham dự đào sâu và áp dụng sứ điệp vào thực tiễn đời sống đức tin.

Thông tin về phòng Zoom hội thảo được đăng trên Website Vatican News Tiếng Việt