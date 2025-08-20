Các Thánh Bổn mạng mới của bán đảo Ả Rập trong lịch phụng vụ mới

Qua một sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Tòa Thánh đã phê chuẩn lịch Phụng vụ mới của Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, trong đó chính thức công bố hai Thánh Phêrô và Phaolô là Thánh Bổn mạng của Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, và Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu Đức Mẹ Ả Rập, được kính vào thứ Bảy sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, là Bổn mạng của toàn bộ bán đảo, tức tất cả các quốc gia vùng Vịnh.

Vatican News

Lịch Phụng vụ mới này phản ánh lịch sử tôn giáo của Giáo hội Công giáo trong vùng, đồng thời nêu bật chứng tá đức tin của các Thánh gắn liền với mảnh đất này.

Các vị Thánh có liên hệ với Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập

Lịch phụng vụ mới còn có ngày kính nhớ các vị Thánh và Chân phước có liên hệ mật thiết với Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập: các thánh tử đạo Yemen thế kỷ VI là Areta và các bạn hữu (24/10); Caleb, vua Êtiôpia, người góp phần vào việc Kitô hóa Yemen (15/5); và Chân phước Charles Deckers, linh mục truyền giáo dấn thân đối thoại liên tôn tại Yemen, tử đạo tại Algérie (8/5).

Lễ tưởng niệm các nhà truyền giáo tại Ả Rập

Ngoài ra, lịch mới còn có hai ngày lễ nhấn mạnh sự hiệp nhất của Giáo hội địa phương: lễ kỷ niệm cung hiến Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse (25/2) và ngày tưởng niệm tất cả các nhà truyền giáo từng phục vụ tại Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập đã qua đời (5/11).

Các Thánh liên hệ với việc loan báo Tin Mừng tại Ả Rập

Trong lịch cũng bao gồm các thánh liên hệ đến việc loan báo Tin Mừng tại Ả Rập: thánh tử đạo thế kỷ III Côsma và Đamianô (26/9); thánh Simon Cột, nhà khổ tu thế kỷ V, với chứng tá đã dẫn dắt nhiều người Ả Rập trong vùng đến với đức tin (27/7); các thánh tử đạo quân nhân người Syria là Xêgiô và Baccô, rất được tôn kính trong các bộ lạc Ả Rập (8/10); cùng thánh Ixaác, một nhà thần bí thế kỷ VII người Qatar (29/1), vừa được Đức Giáo hoàng Phanxicô thêm vào Sổ bộ Tử đạo Roma, nay được tôn kính cùng với các tổ phụ Cựu Ước như Ápraham (9/10), Môsê (4/9) và Gióp (10/5, riêng tại Salalah, Oman).

"Bốn mùa" cầu nguyện

Đặc biệt, lịch phụng vụ mới cũng đưa vào khoảng thời gian được gọi là Bốn mùa, tức là bốn khoảng thời gian trong năm - tuần thứ nhất Mùa Chay, tuần lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, tuần thứ 3 của tháng 9 và tuần thứ 3 Mùa Vọng, tương ứng với thời gian bắt đầu 4 mùa trong tự nhiên. Mỗi “mùa” này gồm 3 ngày - thứ Tư, Sáu và Bảy -, là thời gian chay tịnh và cầu nguyện, cầu cho hoa màu và ơn gọi linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng

Bên cạnh đó, mỗi Thứ Sáu đầu tháng 3 (trong mùa Chay) sẽ được dành để cầu nguyện đặc biệt cho Giáo hội tại Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, nhất là cho hòa bình và ơn gọi. Các Thứ Sáu đầu tháng 6 và tháng 11 sẽ được dành cho việc tạ ơn về công trình sáng tạo, cầu xin thời tiết thuận hòa và cầu nguyện cho việc quản lý khôn ngoan các tài nguyên thiên nhiên.