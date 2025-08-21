Số người trở lại Công giáo ở Mỹ đạt mức cao nhất trong 20 năm

Các số liệu mới đây cho thấy, kể từ năm 2024, số người gia nhập Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã vượt qua số người rời bỏ Giáo hội. Số người trở lại đạt mức của đầu những năm 2000.

Vatican News

Theo báo Catholic Herald (18/8/2025), Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ dường như đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Nhận định này dựa trên số liệu do blogger Công giáo người Mỹ Shane Schaetzel tổng hợp từ Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ (CARA) thuộc Đại học Georgetown, viện thăm dò Pew Research Center, báo National Catholic Register và các thống kê của Vatican.

Vào đầu thiên niên kỷ, mỗi năm, số người trưởng thành trở lại Công giáo tại Hoa Kỳ vào khoảng 175.000. Trong hai thập niên tiếp theo, con số này giảm dần, xuống mức thấp nhất là 70.000 vào năm 2020. Tuy nhiên, từ đó đến nay, xu hướng này đảo ngược rõ rệt: dự kiến đến năm 2025, khoảng 160.000 người Mỹ trưởng thành sẽ gia nhập Giáo hội Công giáo, gần bằng mức của đầu thế kỷ XXI.

Catholic Herald lưu ý rằng người nhập cư – cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp – tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng số tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các trường hợp trở lại chủ yếu đến từ chính người bản địa. Dù vậy, bức tranh toàn cảnh vẫn còn nhiều thách đố: số trẻ em được rửa tội trong các gia đình Công giáo đã giảm mạnh, từ khoảng một triệu mỗi năm vào năm 2000 xuống dưới 500.000 hiện nay.

Trong hai thập niên qua, số người rời bỏ Giáo hội luôn cao hơn số gia nhập, khiến Công giáo tại Hoa Kỳ liên tục suy giảm. Nhưng trong những năm gần đây, số người rời bỏ cũng giảm đáng kể. Nếu xu hướng này tiếp tục trong năm 2025, đây có thể là bước ngoặt quan trọng cho tương lai Công giáo tại Mỹ.

Không chỉ tại Mỹ, một số nước phương Tây cũng ghi nhận sự gia tăng trở lại Công giáo trong những năm gần đây. Ngay cả những quốc gia vốn có truyền thống Tin Lành mạnh mẽ như Phần Lan cũng chứng kiến số tân tòng gia tăng. Tại Úc, Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, Tổng giáo phận Sydney, gần đây cho biết số người trở lại Công giáo trong giáo phận của ngài đã tăng trung bình 26% mỗi năm trong vòng 5 năm qua.