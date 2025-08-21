Các nữ tu ở Amazon hoạt động cho một Giáo hội bản địa mang diện mạo của vùng Amazon

Ở giữa khu rừng rậm Cusco ở Peru, Sơ Giovanna Llerena Alfaro, một nhà truyền giáo dòng Đa Minh Mân Côi, đồng hành cùng các cộng đồng bản địa ở vùng Hạ Urubamba, cổ võ một Giáo hội bản địa và việc rao giảng bắt nguồn từ sự chiêm niệm.

Sơ Elaine Castro Matheuz – Vatican City

Rừng Amazon của Peru là một vùng lãnh thổ rộng lớn với sự đa dạng sinh học phong phú, cộng đồng người bản địa và di sản văn hóa phong phú. Đây là một nơi chốn tâm linh, nơi thiên nhiên và sự thánh thiêng hòa quyện vào nhau ở mọi ngóc ngách. Trong bối cảnh này, sứ mạng sống và loan báo Tin Mừng mang một giá trị đặc biệt, vì nó đòi hỏi phải lắng nghe, suy ngẫm và tôn trọng sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự.

Lời kêu gọi bác ái trong rừng rậm

Trong bảy năm, Sơ Giovanna Llerena Alfaro, một nữ tu Dòng Đa Minh Mân Côi, đã may mắn được sống tại một góc rừng rậm Cusco, Peru, trong một môi trường đặc biệt, cho phép Sơ tiếp tục sứ mệnh của những nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến vùng đất này. Sơ giải thích: "Ba nữ tu Dòng Đa Minh Mân Côi và hai nam tu sĩ Dòng Đa Minh cùng chia sẻ ơn gọi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết thực hiện sứ mạng đồng hành với người dân bản địa ở vùng Hạ Urubamba, thúc đẩy một Giáo hội bản địa mang diện mạo Amazon bằng cách đào tạo các nhân viên mục vụ tại các cộng đồng khác nhau mà chúng tôi ghé thăm".

Với tinh thần hiệp thông, sứ vụ của Sơ Giovanna nhắc lại tầm quan trọng của việc "cởi giày, vì nơi bạn bước đi là nơi thánh" và nói thêm: "Điều quan trọng là phải cởi bỏ những ý tưởng, cấu trúc tinh thần, sự ích kỷ của bản thân và nhận ra rằng chúng ta đang ở một nơi linh thiêng, một nơi gặp gỡ, kết nối, phong phú về văn hóa và tinh thần; một nơi có Chúa tràn ngập".

Ơn gọi xuất phát từ trái tim

Điều thúc đẩy Sơ Giovanna cống hiến cuộc đời mình trong khu rừng Peru là xác tín sâu sắc xuất phát từ chính con người của Sơ và từ đặc sủng của Hội dòng. Theo lời chính sơ bày tỏ: "Tôi cảm thấy điều đó nằm trong DNA của hội dòng của tôi; ơn gọi truyền giáo của tôi được bổ sung bởi đặc sủng của hội dòng, đó là truyền giáo ở những nơi mà Giáo hội cần chúng tôi nhất, và ngay lúc này tôi tin rằng Giáo hội cần chúng tôi ở Amazon".

Sơ nhớ lại rằng, khi còn trẻ, sơ đã nhận thấy rõ ràng rằng mình muốn trở thành một nhà truyền giáo trong rừng sâu, và với tinh thần này, vào năm 2017, sơ bắt đầu phục vụ với tư cách là một nữ hộ sinh tại một bệnh viện ở vành đai rừng rậm Cusco, và đó cũng là lúc Hội dòng của sơ bắt đầu hiện diện tại vùng Amazon của Peru. "Năm 2018, nghiên cứu đã thành công và cộng đồng người Dominica hỗn hợp và lưu động đầu tiên được thành lập tại vùng Hạ Urubamba".

Tình yêu và sự phục vụ cho cộng đồng bản địa

Sứ mạng của Sơ Giovanna là đồng hành cùng 26 cộng đồng thuộc bốn nhóm sắc tộc: Matsigenkas, Asháninkas, Kakintes và Nantis. Để đến được những ngôi làng này, sơ và cộng đoàn của sơ phải đi thuyền hàng giờ dọc theo những dòng sông chảy xiết, mang theo lời Chúa và hy vọng đến những nơi mà thời gian dường như ngừng trôi.

Ngay từ những nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, tình bạn và sự gần gũi với người dân địa phương chính là nền tảng cho công việc của họ. Sơ Giovanna và cộng đoàn của sơ tiếp tục sứ mạng rao giảng, đào tạo những người làm công tác mục vụ, những người từng bước xây dựng một Giáo hội bản địa, bắt nguồn từ văn hóa và phong tục của những cộng đồng này.

Tại các trạm truyền giáo ở Kirigueti và Timpía do Sơ Giovanna quản lý, có những nơi ở cho sinh viên thuộc nhiều cộng đồng bản địa khác nhau. Tại đó, những người trẻ tuổi sẽ hoàn thành chương trình giáo dục trung học, một bước quan trọng để đối mặt với tình trạng thiếu hụt trình độ giáo dục này ở các ngôi làng của họ. Sự hiện diện của những nơi cư trú này không chỉ giới hạn ở mục đích đào tạo học thuật; đây là không gian cho sự gặp gỡ và phát triển toàn diện, nơi Sơ Giovanna và cộng đoàn của sơ nỗ lực giúp những người trẻ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng biến đổi cộng đồng của họ thông qua đức tin và sự cam kết.

Những nhân chứng của một lời kêu gọi thầm lặng

Kể từ lần đầu tiên đến Kirigueti vào năm 2018, Sơ Giovanna đã chứng kiến một lời kêu gọi thầm lặng từ cộng đồng, lời cầu xin sự hiện diện và đồng hành. Trong những năm qua, cộng đồng đã trải qua những thay đổi sâu sắc, được củng cố thông qua quá trình giáo dục và xây dựng lòng tin. Sơ giải thích rằng, trong sứ mạng của mình, "những người làm công tác mục vụ có nhiều nguồn lực và công cụ hơn để bảo vệ quyền lợi và vị thế của họ trước các công ty khai thác có mặt trong khu vực". Mối quan hệ hữu nghị và gần gũi, được gieo trồng trong thời gian im lặng và chờ đợi, giờ đây phát triển mạnh mẽ trong một Giáo hội bản địa, nơi tự nhận mình là một phần không thể thiếu của vùng đất và nền văn hóa nơi đây.