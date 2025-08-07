Các nữ tu kêu gọi ngày 14/8 ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình

Liên hiệp Quốc tế các Bề Trên Tổng quyền các dòng nữ (UISG) kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới vào ngày 14/8/2025, nghĩa là trước ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Vatican News

Trong một tuyên bố, Liên hiệp Quốc tế các Bề Trên Tổng quyền các dòng nữ nhận định, trong bối cảnh chiến tranh tiếp tục tàn phá gây biết bao đau khổ cho nhiều dân tộc trên khắp thế giới - từ Gaza đến Sudan, từ Ucraina đến Myanmar, từ Haiti, đến Congo, Syria - các nữ tu tha thiết mời mọi người cùng ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới vào ngày 14/8, nghĩa là trước Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Tuyên bố có đoạn viết: “Là những phụ nữ của hòa bình, hiện diện nơi các vùng ngoại vi của thế giới và đang chìm trong nỗi đau của nhân loại, chúng tôi cảm thấy sự cấp thiết phải lên tiếng, hợp nhất con tim, cầu nguyện và hành động”.

Các nữ tu nhấn mạnh lời kêu gọi được xây dựng trên niềm xác tín rằng cầu nguyện và sự liên đới là những phản ứng mạnh mẽ trước nỗi đau toàn cầu do chiến tranh, di cư và bất công gây ra, Liên hiệp Quốc tế các Bề Trên Tổng quyền các dòng nữ mời gọi các cộng đoàn tu sĩ cũng như tất cả những người thiện chí cùng tham gia.

“Ở rất nhiều nơi, những khuôn mặt mang hằn sâu nỗi đau thương, nhà cửa bị phá hủy, cộng đoàn bị chia cắt”, các nữ tu viết và lưu ý rằng “phụ nữ và trẻ em thường là những người chịu đau khổ nhiều nhất”.

Trong tuyên bố của các nữ tu nêu rõ, ngày đặc biệt này sẽ được hướng dẫn bởi ba hành động cụ thể: Cầu nguyện chung và suy niệm Lời Chúa, dưới ánh sáng của các cuộc chiến và khủng hoảng nhân đạo hiện nay; Kêu gọi công lý và hòa giải, thúc giục các nhà chức trách dân sự và Giáo hội theo đuổi con đường hòa bình, giải trừ quân bị và bảo vệ nhân quyền; Thực hiện các hành động liên đới cụ thể, bằng cách hỗ trợ những người đang chịu đau khổ thông qua các mạng lưới đón tiếp và viện trợ nhân đạo.

Cuối cùng các nữ tu nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chờ đợi. Hòa bình phải được xây dựng, và phải được cùng nhau xây dựng”.

Trong một thế giới bị đánh dấu bởi bạo lực, Liên hiệp Quốc tế các Bề Trên Tổng quyền các dòng nữ tiếp tục tin rằng ánh sáng của Tin Mừng, công lý và tình huynh đệ vẫn có thể tỏa sáng.