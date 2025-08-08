Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tìm kiếm

vitiếng việt
Giáo Hội

Năm Thánh - Năm Hồng Ân #36: Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn, Sài Gòn

Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn của phim Đất Phương Nam, chia sẻ những câu chuyện về đời tư, cũng liên quan đến thời cuộc, về điện ảnh, về đức tin...

Vatican News Tiếng Việt

Tất cả video Năm Thánh - Năm Hồng Ân: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcy01raMI59OT5Cp14vT2py

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

Các chủ đề
08 tháng 8 2025, 13:00
Nghe qua mạng Hoặc Tải xuống để nghe
Nghe qua mạng Hoặc Tải xuống để nghe
Kinh Truyền Tin
Kinh Truyền Tin
Các buổi tiếp kiến chung của ĐGH
Các buổi tiếp kiến chung của ĐGH
Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi