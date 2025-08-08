Năm Thánh - Năm Hồng Ân #36: Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn, Sài Gòn
Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn của phim Đất Phương Nam, chia sẻ những câu chuyện về đời tư, cũng liên quan đến thời cuộc, về điện ảnh, về đức tin...
Tất cả video Năm Thánh - Năm Hồng Ân: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMlHvsfpJYRcy01raMI59OT5Cp14vT2py
08 tháng 8 2025, 13:00