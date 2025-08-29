Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ucraina kêu gọi Đức Thánh Cha giúp hồi hương trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga

Trong bối cảnh các cuộc tấn công dữ dội của Nga tiếp tục cướp đi sinh mạng dân thường tại Kyiv và nhiều thành phố khác, Hội đồng Các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ucraina (UCCRO) đã gửi thư tới Đức Thánh Cha Lêô XIV ngày 26/8/2025, kêu gọi sự trợ giúp của ngài trong việc hồi hương hàng ngàn tù nhân chiến tranh, con tin và đặc biệt là các trẻ em bị cưỡng bức đưa sang Nga.

Trong thư, các vị lãnh đạo tôn giáo bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì “lập trường kiên định bênh vực hòa bình công bằng, sự hỗ trợ nhằm chấm dứt cuộc xâm lược vũ trang của Liên bang Nga chống Ucraina, và những nỗ lực giải quyết khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh gây ra”.

Lời kêu gọi này được đưa ra ngay trước khi Nga phát động các đợt tấn công quy mô lớn ngày 27–28/8/2025, khiến ít nhất 19 người, trong đó có 4 trẻ em, thiệt mạng tại Kyiv. Theo Hội đồng Các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ucraina, đây là “hành động tội ác của chế độ Nga, xác nhận chính sách mang tính diệt chủng của một nhà nước khủng bố”.

Từ khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện năm 2022, nhiều tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận các vi phạm có hệ thống đối với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Genève, Công ước chống tra tấn và Công ước về quyền trẻ em.

Theo dữ liệu chính thức, ít nhất 19.546 trẻ em Ucraina đã bị cưỡng bức đưa sang Nga, trong khi phía Nga thừa nhận con số có thể lên đến 700.000. Các em bị đe dọa lạm dụng, “tái giáo dục yêu nước”, quân sự hóa và thậm chí bị nhận nuôi bởi các gia đình Nga.

Ngoài vấn đề trẻ em, bức thư còn đề cập đến hàng ngàn tù nhân và dân thường Ucraina vẫn đang bị giam giữ tại Nga. Trong tuyên bố ngày 28/8, Hội đồng Các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ucraina cảnh báo rằng “bất cứ sự ủng hộ nào dành cho Liên bang Nga hôm nay đồng nghĩa với sự đồng lõa với tội ác”, và rằng “mọi nguồn lợi từ việc làm ăn với Nga đều nhuốm máu người vô tội”.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo kết thúc thông điệp với lời cảm ơn gửi đến các cộng đồng tôn giáo, tín hữu và những người thiện chí khắp nơi đã cầu nguyện và hỗ trợ cho nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ucraina và châu Âu.