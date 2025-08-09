Lần đầu tiên giới trẻ Roma sẽ tham gia cuộc hành hương của Giáo phận đến Lộ Đức

Lần đầu tiên cuộc hành hương truyền thống đến Đền thánh Đức Mẹ ở Lộ Đức của Giáo phận Roma, từ ngày 28/8 đến 02/9, sẽ có sự tham gia của 150 bạn trẻ tuổi từ 16 đến 28.

Vatican News

Sơ Nazzaro, Giám đốc Cơ quan hành hương của Giáo phận Roma cho biết, nhờ Văn phòng Mục trẻ của Giáo phận, các bạn trẻ sẽ đến Đền thánh bằng xe buýt, trong khi những người lớn cùng với Đức Hồng Y Baldo Reina, Giám quản Giáo phận Roma sẽ đến bằng máy bay. Tổng cộng có khoảng 600 người tham gia.

Ngạc nhiên trước sự tham gia nhiệt tình của của giới trẻ vào sáng kiến này, trong một thông báo của Giáo phận, sơ Nazzaro chia sẻ: “Sự hưởng ứng của các thế hệ trẻ nhiều đến mức chúng tôi phải ngừng nhận đăng ký. Thật tuyệt vời khi được cầu nguyện cùng với các thành viên khác trong nhóm; nhiều hoạt động sẽ được thực hiện cùng nhau, trong khi một số hoạt động khác sẽ được thực hiện riêng”.

Sơ Nazzaro cho biết thêm, chính các bạn viết suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá, và các bạn cũng đã chuẩn bị cho buổi gặp gỡ cuối cùng để chia sẻ với cả nhóm. Với thành công của hình thức kết hợp này, quy tụ cả người trẻ và người lớn, Cơ quan hành hương của Giáo phận đang cân nhắc việc áp dụng hình thức này cho các cuộc hành hương khác.

Sơ nói: "Chúng tôi cố gắng đưa các chương trình cụ thể dành cho giới trẻ với mức giá rất phải chăng, nhằm tạo cơ hội cho họ tham gia. Bởi vì, như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói tại Tor Vergata, hành hương là một phương tiện tuyệt vời cho hoạt động loan báo Tin Mừng, tình bạn và tình huynh đệ".

Cùng bày tỏ vui mừng về sự tham gia của giới trẻ, cha Alfredo Tedesco, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Giới trẻ của Giáo phận chia sẻ: “Sự hiện diện của giới trẻ rất được trân trọng trong cuộc hành hương của Giáo phận. Trước đây, chúng tôi đã cố gắng thu hút họ tham gia, nhưng lần này chúng tôi sẽ làm điều đó với sự tận tâm hơn. Có một mối liên hệ sâu sắc giữa giới trẻ và vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh. Đau khổ là một phần trong cuộc sống của họ: khó khăn, cô đơn và khủng hoảng giáo dục. Lộ Đức có thể là một địa điểm mang tính biểu tượng, một chìa khóa cho hy vọng. Đức Maria như một người mẹ, một hình ảnh chữa lành, một sự hiện diện chào đón, có thể là một dấu chỉ mạnh mẽ cho họ. Cuộc hành hương này cũng là một lời đáp trả cụ thể cho một thế hệ đang cần được lắng nghe, đồng hành, chữa lành và yêu thương”.

Theo ban tổ chức, chương trình chung rất phong phú dành cho tất cả mọi người: từ Chặng Đàng Thánh Giá đến các bài giáo lý, từ Thánh lễ Quốc tế đến cuộc viếng thăm những nơi Thánh Bernadette đã sống, từ việc đọc Kinh Mân Côi – được truyền hình trực tiếp trên kênh Tv2000 vào ngày 30/8 – đến buổi rước nến, cho đến Thánh lễ vào Chúa Nhật, ngày 31/8, do chính các bạn trẻ linh hoạt.