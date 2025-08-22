Liên hiệp Báo chí Công giáo Châu Phi: Trí tuệ nhân tạo phải phục vụ việc thông tin đúng đắn

Liên hiệp Báo chí Công giáo châu Phi kêu gọi “Thiết lập những đường hướng đạo đức cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các phương tiện truyền thông tại châu Phi, tránh mọi hình thức thao túng và thông tin sai lệch”.

Vatican News

Lời kêu gọi trên được đưa ra vào cuối Đại hội cấp châu lục được tổ chức tại Accra, Ghana, từ ngày 10 đến 17/8, có chủ đề “Cân bằng giữa tiến bộ công nghệ và việc bảo vệ các giá trị nhân bản trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)”, với sự tham dự của hơn một trăm nhà báo Công giáo, giảng viên, nhà sáng tạo nội dung và các nhà hoạt động truyền thông đến từ hơn 20 quốc gia, trong đó có 19 nước châu Phi.

Trong tuyên bố chung kết, Liên hiệp Báo chí Công giáo châu Phi khẳng định “tính ưu việt của phẩm giá con người trên tiến bộ công nghệ”, và kêu gọi các nhà báo Công giáo châu Phi cổ võ những thực hành truyền thông hỗ trợ sự thật, sự liêm chính và những mối tương quan nhân bản đích thực.

Do đó, Liên hiệp kêu gọi các cơ quan truyền thông châu Phi hãy thiết lập những đường hướng đạo đức cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực báo chí, bảo đảm rằng công nghệ phải phục vụ con người và công ích, đồng thời từ chối mọi hình thức thao túng, sai sót và thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cũng được khuyến khích áp dụng chính sách biên tập bảo đảm rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo không thay thế cho phán đoán, lương tâm hay trách nhiệm của con người; đồng thời thiết lập các cơ chế kiểm chứng sự thật và cổ võ tính minh bạch trong việc sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Liên hiệp cũng mời gọi các chính phủ châu Phi ban hành quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm ngăn chặn việc bóp méo sự thật, thao túng lương tâm và xâm phạm đời tư, đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hỗ trợ đổi mới và những khung pháp lý bảo vệ phẩm giá con người.

Cuối cùng, Liên hiệp Báo chí Công giáo châu Phi cam kết hợp tác với các Hội đồng Giám mục, các trường đại học, giới lãnh đạo chính trị và các tác nhân xã hội dân sự để nâng cao việc đào tạo nghề nghiệp cho các nhà hoạt động truyền thông tại châu Phi, bằng những bài học về trí tuệ nhân tạo, kỹ năng kỹ thuật số và học thuyết xã hội Công giáo.