Hội nghị các giám đốc ơn gọi của Giáo hội Mỹ: Hướng tới việc đào tạo linh mục thánh thiện và lành mạnh

Tuần này, hàng trăm giám đốc ơn gọi, nhân viên và cộng sự đã quy tụ về Trung tâm Tĩnh tâm và Hội nghị Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Huntington, New York, để tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Giám đốc Ơn gọi Giáo phận Toàn quốc. Sự kiện là dịp giúp các linh mục và cộng tác viên đào sâu đời sống kết hợp với Đức Kitô, củng cố tình huynh đệ và học hỏi những kinh nghiệm tốt nhất nhằm xây dựng nền văn hóa ơn gọi trong Giáo hội.

Vatican News

Mỗi năm, các thành viên của Hiệp hội Giám đốc Ơn gọi Giáo phận Toàn quốc từ khắp Hoa Kỳ và hơn 10 quốc gia khác lại quy tụ tham dự Hội nghị. Hội nghị không chỉ mang lại sự canh tân thiêng liêng và kiến thức thực tiễn, mà còn là nơi chia sẻ các hoạt động và tinh huynh đệ linh mục.

Hiệp hội được mô tả như một gia đình, nơi các giám đốc ơn gọi nâng đỡ nhau trong hành trình đồng hành với những người trẻ đang phân định ơn gọi linh mục, đồng thời mở rộng sự cộng tác với tu sĩ nam nữ, nhân viên văn phòng ơn gọi và giáo dân.

Hội nghị năm nay khai mạc ngày 25/8 với bài thuyết trình của Cha Stephen Rossetti, một linh mục trừ quỷ, nhà tâm lý học và tác giả nổi tiếng. Cha đã chia sẻ cách linh mục có cần sự hướng dẫn. Ngày 26/8, Cha Boniface Hicks, Dòng Biển Đức, tiếp tục đào sâu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa vị linh hướng và người được linh hướng trong tiến trình phân định và cầu nguyện cá nhân.

Ngoài các bài thuyết trình chính, chương trình còn có nhiều hội thảo chuyên đề xoay quanh việc điều hành văn phòng ơn gọi, tăng cường mục vụ sinh viên, khích lệ giới trẻ dấn thân phục vụ Giáo hội, cũng như cách sử dụng công cụ mạng xã hội “theo cách mà Chúa Giêsu sẽ làm nếu Người ở vị trí của chúng ta”, và cả các vấn đề nhập cư tại Hoa Kỳ.

Đức cha Edward Lohse, Giám mục Kalamazoo, bang Michigan, tham gia để cung cấp những hướng dẫn cần thiết cho các giám đốc ơn gọi, vì nhiều người thường gặp khó khăn trong việc phân biệt “những gì có thể hoặc nên được yêu cầu ở các ứng viên và những gì không nên”.