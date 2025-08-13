HĐGM Việt Nam phổ biến bản dịch và đề nghị cử hành Thánh lễ

Ngày 12 tháng 8 năm 2025, Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu bản dịch văn bản phụng vụ của Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng và đề nghị Giáo hội tại Việt Nam cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng vào ngày 1 tháng 9.

Vatican News

Thông báo được ký bởi Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhắc lại: Ngày 8 tháng 6 năm 2025, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ban hành Sắc lệnh phổ biến bản văn phụng vụ để cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng (x. Prot. N. 283/24)”.

Đồng thời, “năm nay, Giáo hội Công giáo kỉ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và cũng sẽ cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng lần thứ X vào ngày 1 tháng 9 năm 2025”.

Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng được đưa vào Sách lễ Rôma, ấn bản mẫu lần thứ ba (2008), nằm trong phần dành riêng cho các “Thánh lễ và lời cầu nguyện trong nhiều hoàn cảnh hoặc cầu cho những nhu cầu khác nhau”, Phần II: Cầu cho lợi ích chung. Việc sử dụng bản văn thánh lễ này được quy định theo Chương VII của Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma và các chỉ dẫn phụng vụ riêng của thánh lễ này.

Trong thông cáo, Đức cha Emmanuel cũng cho biết: “Uỷ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam vui mừng phổ biến bản dịch văn bản phụng vụ của Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng.” Đồng thời, với tư cách là chủ tịch Uỷ ban Phụng tự, ngài đề nghị các giáo xứ, cộng đoàn dòng tu cùng cử hành Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng vào ngày 1 tháng 9 để cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ.

Bản dịch văn bản phụng vụ của Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng có thể được tìm thấy và tải xuống tại website của Hội đồng Giám mục Việt Nam.