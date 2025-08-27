Hàng trăm ngàn tín hữu hành hương về đan viện Đức Mẹ tại Ai Cập

Tại Assiut, miền nam Ai Cập, hàng trăm ngàn tín hữu đã quy tụ trong những ngày đầu tháng 8 để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria tại Đan viện Đức Mẹ, một địa điểm linh thiêng gắn liền với hành trình Thánh Gia tại đất Ai Cập. Truyền thống cho rằng nơi đây chính là chặng dừng cuối cùng trước khi Thánh Giuse, Đức Maria và Hài Nhi Giêsu trở về Thánh Địa. Trong khuôn viên đan viện có một hang đá cổ, nơi được tin rằng Thánh Gia đã sống một thời gian.

Vatican News

Từ thế kỷ IV, đời sống đan tu đã phát triển mạnh mẽ tại vùng Thượng Ai Cập, nhờ chứng tá của Thánh Gioan Ai Cập, còn được gọi là Gioan Assiut. Ngày nay, đan viện tiếp tục sứ vụ thiêng liêng với các Thánh lễ hằng ngày, nghi lễ Rửa tội và việc đón tiếp đông đảo khách hành hương.

Mỗi năm, từ ngày 7 đến 22/8, nơi đây trở thành trung tâm của một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất Ai Cập: mừng lễ Đức Mẹ và tưởng niệm chuyến viếng thăm của Thánh Gia tại Assiut. Các cử hành năm nay, đặc biệt là ngày lễ kính Đức Trinh Nữ, có số người tham dự đã vượt quá 750.000 tín hữu.

Trong quần thể đan viện có nhiều nhà thờ, nhưng được kính trọng đặc biệt là Nhà thờ Hang đá – nơi gắn liền với sự hiện diện của Thánh Gia. Theo truyền thống, Tổ phụ Giuse từng dùng hang đá này để cất giữ lúa mì, và sau đó Thánh Gia đã cư ngụ nơi đây. Qua các thế kỷ, hang đá trở thành nơi ẩn náu của nhiều Kitô hữu Ai Cập khi bị bách hại, và dần dần được biến thành các nhà thờ.

Thông thường, trong các nhà thờ Chính thống Copte, việc tôn kính được thể hiện chủ yếu qua các ảnh phong cách “icon”. Tuy nhiên, vào năm 2023, đan viện Assiut đã khánh thành bức tượng Đức Mẹ lớn nhất tại Ai Cập, đúc bằng đồng và phỏng theo mẫu Đức Mẹ Libăng, nhân lễ sinh nhật Đức Maria.

Đồng thời, Xưởng đúc tiền Ai Cập cũng phát hành một loạt 12 đồng tiền kỷ niệm mô tả các địa điểm chính trong hành trình của Thánh gia qua Ai Cập, trong đó có địa điểm Durunka – chính là đan viện Đức Mẹ ở Assiut.