Giới trẻ Pháp hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội để tái thiết nước Pháp Kitô giáo

Từ ngày 13 đến ngày 20/7/2025, 28 thanh niên nam nữ, những người kết nối với Cha Mathieu Raffray, Dòng Chúa Chiên Lành, thông qua mạng xã hội, đã tham gia sáng kiến tái khám phá đức tin và truyền thống bằng cách khôi phục các tu viện và nhà nguyện đổ nát, dưới sự hướng dẫn của các linh mục thuộc Dòng Chúa Chiên Lành.

Hồng Thủy - Vatican News

Đây là năm thứ tư liên tiếp Cha Mathieu Raffray thuộc Dòng Chúa Chiên Lành đã tiếp cận giới trẻ Pháp thông qua mạng xã hội, mời gọi họ cùng ngài “tái thiết nước Pháp Kitô giáo”.

Dự án năm nay là cải tạo một tu viện từ thế kỷ 19, vốn đã bị lãng quên và xuống cấp từ lâu, thành một trung tâm tĩnh tâm.

Cơ hội gặp gỡ cho người trẻ Công giáo

Cha Raffray giải thích: “Đây là một cách tuyệt vời để kết hợp nhiều khía cạnh lại với nhau, rất hữu ích khi mang đến cho những người trẻ, những người thường rất cô lập trong cuộc sống hàng ngày, cơ hội gặp gỡ những người trẻ Công giáo khác, gặp gỡ các linh mục, đặt câu hỏi, khám phá Thánh lễ truyền thống, đồng thời góp phần bảo tồn di sản”.

Ngoài những người Công giáo, nhóm trẻ năm nay cũng có những người vô thần, những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhưng không thực hành đức tin, và những người mới lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Từ sự kết hợp này, nhóm đã có những cuộc thảo luận phong phú và những khoảnh khắc cầu nguyện chung, nơi nhiều người được truyền cảm hứng từ những người có đức tin sâu sắc hơn.

Cha Raffray cho biết: “Nhiều người trẻ Pháp muốn khám phá đức tin Công giáo và được hướng dẫn để đặt câu hỏi về đức tin này thông qua lịch sử, di sản và văn hóa.”

Cơ hội phục hồi tâm linh

Cha cũng hoan nghênh những sáng kiến chăm sóc di sản khác như SOS Calvaires và Rénouve Une Statue, hai tổ chức của Pháp nhằm mục đích khôi phục các thánh giá và tượng ven đường trên khắp đất nước, và lưu ý rằng bởi vì Kitô giáo nhấn mạnh chúng ta là cả thể xác lẫn linh hồn, nên đương nhiên cũng đón nhận những nỗ lực như vậy.

Theo cha, sức hấp dẫn của những sáng kiến này nằm ở chỗ chúng mang đến một biểu hiện bên ngoài cho xác tín tâm linh bên trong, từ đó, chúng giúp biến đổi nội tâm sâu sắc hơn. Cha giải thích rằng điều cha quan tâm xa hơn việc khôi phục các công trình vật chất, đó chính là sự phục hồi tâm hồn. Cha nói: “Và tôi thực sự tin rằng tất cả những người trẻ này, khi kết thúc trại hè, đều cảm thấy mình đã trưởng thành, học được điều gì đó và được phục hồi về mặt tâm linh”.

Tái thiết đức tin trong xã hội và trong cuộc sống hằng ngày

Mặc dù phải làm việc vất vả, Clément Gomes, 24 tuổi, đã gia nhập Công giáo cách đây hai năm rưỡi, cho biết anh đã sống toàn bộ tuần lễ như một kỳ tĩnh tâm, cố gắng thức dậy sớm để tham dự Thánh lễ và đọc Kinh Mân Côi, và nói thêm rằng: “Chúa Giêsu luôn làm tôi ngạc nhiên và tôi tiếp tục khám phá lại Chúa Kitô mỗi ngày”.

Sáng kiến khôi phục các nhà nguyện và tu viện cũng giúp những người trẻ Công giáo Pháp ý thức về nghĩa vụ của họ đối với di sản, tái thiết đức tin trong xã hội và trong cuộc sống cụ thể hằng ngày. Gomes nhận xét: “Những người trẻ muốn trở nên hữu ích, họ muốn làm những việc cụ thể. Họ muốn đức tin của mình được hình thành qua hành động”.