Thánh Hội đồng Giáo hội Syro-Malabar tại Ấn Độ khép lại tranh cãi phụng vụ kéo dài nhiều thập kỷ

Thánh Hội đồng Giám mục của Giáo hội Syro-Malabar, Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương lớn nhất tại Ấn Độ, đã chính thức phê chuẩn giải pháp hoà giải liên quan đến tranh cãi phụng vụ kéo dài nhiều năm qua. Quyết định này được xem là bước cuối cùng chấm dứt một cuộc khủng hoảng đã gây tai tiếng cho toàn thể cộng đoàn.

Vatican News

Thánh Hội đồng Giáo hội Syro-Malabar diễn ra từ 18 đến 29/8/2025 tại bang Kerala, với sự tham dự của 52 trong số 65 giám mục thuộc 33 giáo phận, đã thông qua nghị quyết vào ngày 19/8/2025, tức ngày thứ hai của khoá họp. Nghị quyết được mô tả là “công thức hoà bình mang tính bao hàm”, đạt được nhờ tiến trình đối thoại giữa các giám mục, linh mục và giáo dân.

Cuộc tranh cãi về phụng vụ đã âm ỉ hơn 50 năm, nhưng bùng nổ dữ dội từ năm 2021, khi hàng trăm linh mục và giáo dân thuộc Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly công khai phản đối sắc lệnh của Thánh Hội đồng yêu cầu tất cả các giáo phận cử hành phụng vụ theo mẫu chung. Tranh chấp tập trung vào tư thế của linh mục trong Kinh nguyện Thánh Thể: Thánh Hội đồng quy định linh mục quay về phía bàn thờ, trong khi nhiều linh mục tại Ernakulam-Angamaly muốn tiếp tục truyền thống quay mặt về phía cộng đoàn trong suốt Thánh lễ.

Giải pháp vừa được thông qua cho phép các linh mục trong tổng giáo phận này tiếp tục thực hành hình thức phụng vụ riêng, đồng thời yêu cầu mỗi giáo xứ cử hành ít nhất một Thánh lễ theo mẫu chung của Thánh Hội đồng vào Chúa Nhật và các lễ trọng. Văn kiện cũng khẳng định đây chỉ là “ngoại lệ phụng vụ” dành riêng cho Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly, không áp dụng cho bất kỳ giáo phận nào khác.

Thánh Hội đồng do Đức Tổng Giám mục Raphael Thattil, Thượng phụ của Giáo hội Syro-Malabar, chủ trì, nhấn mạnh rằng công thức thoả thuận là “giải pháp tốt nhất hiện có”, giúp ngăn chặn nguy cơ ly giáo. Tuy nhiên, hậu quả vẫn còn, khi khoảng 12 nhà thờ trong tổng giáo phận vẫn bị đóng cửa do tranh chấp pháp lý và các vụ việc liên quan đến an ninh, trong đó có Nhà thờ Chính toà Thánh Maria, nơi có ngai tòa giám mục của Đức Tổng Giám mục trưởng Thattil.

Giới lãnh đạo hy vọng với quyết định này, các vụ kiện sẽ sớm được rút lại, các nhà thờ được mở cửa trở lại và đời sống mục vụ tại các giáo xứ trở lại bình thường.

Với khoảng 5 triệu tín hữu, Giáo hội Syro-Malabar là một trong 23 Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo hoàn vũ.