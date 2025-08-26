Giáo hội Mozambique cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời kêu gọi hòa bình

Đức cha Osório Citora Afonso, Giám mục tân cử của Quelimane và Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique, đã bày tỏ niềm vui của Mozambique về những lời của Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với nước này. Ngài nói: “Lời của Đức Giáo hoàng làm chúng tôi cảm thấy được toàn thể Giáo hội hoàn vũ yêu thương. Biết rằng trong trái tim ngài có chỗ cho tình cảnh bi thảm của chúng tôi đã làm khắp đất nước tràn ngập niềm vui”.

Vatican News

Sau buổi Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật ngày 24/8, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Cabo Delgado. Ngài nói: “Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho họ và bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ tái lập an ninh và hòa bình trên lãnh thổ này”.

Đức Cha Citora cho biết trong những tuần qua, các cuộc tấn công tàn bạo không chỉ xảy ra tại Cabo Delgado mà còn ở Macomia, Chiúre, Muidumbe, khiến ít nhất 8.000 người phải di tản. Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới báo cáo rằng chỉ trong khoảng hai tuần (20/7 – 3/8), có tới 57.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Đức cha nhấn mạnh: “Những người ấy bỏ lại tất cả, đi bộ nhiều ngày để tìm nơi an toàn. Họ cần mọi thứ: lương thực, nước uống, nơi trú ngụ”. Chính quyền và Giáo hội đang đồng hành: tại Cabo Delgado, các tu sĩ Dòng Tên đã hiện diện để hỗ trợ tinh thần và vật chất; Hội đồng Giám mục tổ chức các chuyến thăm mục vụ và quyên góp nhu yếu phẩm hằng tuần. Nhiều gia đình nghèo ở Nampula còn mở cửa đón những gia đình nghèo khác từ vùng chiến sự – một minh chứng sống động cho tình liên đới Kitô giáo.

Đức Cha António Juliasse Ferreira Sandramo, Giám mục của Pemba, cũng bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha: “Ngài đã làm cho thế giới hiểu rằng không có cuộc chiến nào đáng bị lãng quên, bởi vì mỗi xung đột đều làm tổn thương sự sống và xúc phạm đến phẩm giá con người”.

Hội đồng Giám mục Mozambique gần đây đã gặp Tổng thống Daniel Chapo để trao đổi về con đường hòa giải. Đức Cha Citora nhấn mạnh: “Đối thoại là con đường duy nhất – đối thoại với những kẻ đang gây chiến tranh, và đối thoại cả trong xã hội để cô lập các nhóm bạo lực. Đồng thời, cần tạo điều kiện sống tốt cho giới trẻ, bởi vị họ chính là đối tượng bị những kẻ muốn giết người lợi dụng để chiếm đoạt các nguồn tài nguyên kinh tế dưới lòng đất, chẳng hạn như các mỏ khí đốt giàu có”.