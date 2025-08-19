Các Giáo hội Kitô ở Châu Âu Kêu gọi “Hòa bình với Thụ tạo”

Nhân “Mùa Thụ tạo” năm 2025, sẽ diễn ra từ ngày 1/9 đến ngày 4/10, Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE) và Hội đồng các Giáo hội Châu Âu (CEC) kêu gọi cầu nguyện và hành động vì ngôi nhà chung của chúng ta.

Vatican News

Trong tuyên bố chung được ký bởi Đức Tổng Giám mục Nikitas của Thyateira và Anh, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Châu Âu, và Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas, Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Châu Âu, các Giáo hội Kitô Châu Âu suy tư về viễn tượng trong sách Ngôn sứ Isaia, về một “khu vườn hòa bình” và kêu gọi các cộng đồng hướng đến một cuộc sống điều độ, tôn trọng những món quà của thụ tạo và từ chối bóc lột con người và tài nguyên thiên nhiên.

Các Giám mục Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Châu Âu và Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Châu Âu khẳng định: “Tìm kiếm hòa bình với thụ tạo không phải là một lý tưởng trừu tượng, mà là một cam kết hàng ngày, một lời mời gọi sống theo cách tôn vinh Đấng Ban Sự Sống”.

Hướng đến COP30 tại Belém, Brazil

Liên kết lời kêu gọi bảo vệ thiên nhiên từ tất cả các Giáo hội với Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP30) sắp tới tại Belém, Brazil, các Giám mục chủ tịch hy vọng rằng các nhà lãnh đạo sẽ đặt nhu cầu của người nghèo và người dễ bị tổn thương vào trung tâm của hành động vì khí hậu và xem cuộc khủng hoảng khí hậu là cơ hội để định hình lại quan hệ quốc tế hướng tới lợi ích chung.

Mùa Thụ tạo là thời gian cầu nguyện

Các đại diện các Giáo hội Kitô ở Châu Âu khẳng định Mùa Thụ tạo là thời gian cầu nguyện, hoán cải và vận động, cầu nguyện để “lối sống của chúng ta có thể phản ánh những gì chúng ta tin tưởng và tuyên xưng: ‘Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm’ (Tv 19,2).

Tìm kiếm hòa bình

Nhận định rằng thế giới của chúng ta ngày nay khó có thể được coi là một “khu vườn hòa bình”, trong khi sự tàn phá và cái chết của con người do chiến tranh và bất ổn xã hội ở nhiều quốc gia và dân tộc khác nhau gây ra đang ảnh hưởng đến những trải nghiệm hàng ngày của chúng ta, tuyên ngôn chung khẳng định rằng “giống như ngôn sứ Isaia, chúng ta tin chắc rằng chúng ta được kêu gọi tìm kiếm hòa bình với thụ tạo và mỗi người chúng ta được kêu gọi tôn vinh những nét đặc trưng của ‘Đấng ban sự sống’”.

Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo

Các Giáo hội Kitô châu Âu cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo dấn thân bảo vệ khí hậu và tin rằng “cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay là cơ hội để định hình lại các mối quan hệ quốc tế hướng tới lợi ích chung và tạo ra một lối sống công bằng và bền vững hơn cho toàn thể nhân loại”.