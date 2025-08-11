5 giáo phận Đức chống lại tài liệu hướng dẫn chúc lành cho các đôi hôn nhân “bất thường”

Trong khi 11 trong số 27 giáo phận ở Đức đón nhận tài liệu hướng dẫn về việc chúc lành cho các cặp sống trong tình trạng “bất thường”, bao gồm cả những người ly dị tái hôn và các cặp đồng tính, bằng cách đưa nó vào thực hành mục vụ hay công khai ủng hộ, 11 giáo phận có lập trường trung dung, thể hiện qua sự do dự, áp dụng có chọn lọc, hoặc để các linh mục tự quyết định, thì 5 giáo phận khác đã từ chối thực hiện tài liệu này.

Hồng Thủy - Vatican News

Tài liệu có tựa đề “Chúc lành cho các cặp đôi yêu nhau” đã được Hội đồng chung của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức (ZdK) thông qua vào tháng 4 năm nay (2025).

Tài liệu có quy định rằng “tất cả những người xin được chúc lành phải được đối xử cách tôn trọng”. Theo chỉ thị này, các vị mục tử không thể dung hòa việc chúc lành với lương tâm của mình thì cũng không nên từ chối những người xin chúc lành, nhưng nên hướng dẫn họ đến những người khác có thể hỗ trợ họ.

Đức Cha Bertram Meier của Giáo phận Augsburg ở bang Bavaria đã chỉ trích tài liệu mẫu thuẫn với chủ trương của Vatican. Trong khi Vatican cảnh báo không nên tổ chức nghi lễ cho những việc chúc lành như vậy, phiên bản tiếng Đức lại công khai đề cập đến “các cử hành”, thậm chí còn khuyến khích thiết kế thẩm mỹ cẩn thận, kèm theo âm nhạc. Theo Đức Cha Meier, đây là một sự khác biệt có chủ ý so với hướng dẫn của Vatican.

Nhóm cải cách giáo dân Neuer Anfang (“Những Khởi Đầu Mới”) đã cáo buộc một số giám mục Đức cổ súy cho những điều trái ngược với ý định của Đức Giáo hoàng Phanxicô; họ cho rằng các hướng dẫn mới khuyến khích các thực hành vượt xa phạm vi của tài liệu “Fiducia Supplicans” của Bộ Giáo lý Đức tin. Nhóm này cho rằng một số Giám mục Đức đang bình thường hóa các cuộc hôn nhân bất thường dưới danh nghĩa chăm sóc mục vụ.