Giáo hội Công giáo Đức đóng góp 595 triệu euro cho các dự án quốc tế

Giáo hội Công giáo tại Đức đã hỗ trợ 595 triệu euro cho các dự án quốc tế, tập trung vào chăm sóc mục vụ, phát triển, giáo dục và viện trợ nhân đạo.

Vatican News

Theo số liệu thống kê tài chính trong phúc trình thường niên năm 2024 của Giáo hội Thế giới, do Hội đồng Giáo hội Thế giới công bố, năm ngoái, các giáo phận, các dòng tu truyền giáo và các tổ chức nhân đạo Đức đã hỗ trợ các dự án quốc tế với khoảng 595 triệu euro. Trọng tâm của sự hỗ trợ là chăm sóc mục vụ, phát triển, giáo dục và viện trợ khẩn cấp.

Đức cha Bertram Meier, Giám mục Augsburg, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Thế giới, bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ của nhiều người đang tham gia trong công cuộc của Giáo hội hoàn vũ, đồng thời nhấn mạnh rằng những dấn thân đó đang mang lại những thay đổi cụ thể và tích cực trong cuộc sống của từng cá nhân và cộng đoàn.

Trong lời nói đầu của phúc trình, Đức cha Meier nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sự hợp tác trong Giáo hội toàn cầu. Sự hợp tác này được định hướng như là một hình thức của “sự hỗ trợ cho tinh thần tự lực, được nâng đỡ bởi đức tin và thực hiện trong tinh thần cộng tác huynh đệ. Bằng cách này nó vượt qua ranh giới quốc gia và khác biệt văn hóa”.

Phúc trình thường niên cũng mô tả sự đa dạng trong hoạt động của Giáo hội toàn cầu thông qua nhiều đóng góp từ các bên liên quan khác nhau. Một phần riêng biệt của phúc trình đề cập đến việc làm thế nào để tiếp tục phát triển hợp tác giữa các Giáo hội trên toàn thế giới, trong bối cảnh nguồn lực ngày càng giảm và điều kiện hoạt động ngày càng khó khăn, ví dụ thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác ở Nam bán cầu hoặc bằng cách thành lập các quỹ do chính các đối tác địa phương hỗ trợ.

Giống như những năm trước, các hoạt động của Giáo hội trên toàn thế giới vẫn chủ yếu được tài trợ thông qua quyên góp, lạc quyên và thuế Giáo hội.