Các Giám mục Pháp thăm Thánh Địa

Một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp sẽ viếng thăm Thánh Địa từ ngày 16 đến 20/8, để bày tỏ sự hỗ trợ của các Giám mục trong thời điểm vô cùng đau thương và bất ổn.

Vatican News

Trong một tuyên bố được ký bởi ban Thường vụ mới của Hội đồng Giám mục, gồm Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám Mục Marseille, Chủ tịch, và các Phó Chủ tịch, Đức cha Vincent Jordy Giám mục Tours và Đức cha Benoit Bertrand của Pontoise, các Giám mục giải thích chuyến viếng thăm nhằm “bày tỏ sự ủng hộ của Giáo hội chúng tôi, không chỉ đối với các cộng đoàn Kitô giáo, nhưng còn đối với tất cả những người bạn của hòa bình, bất kể tín ngưỡng hay tôn giáo, trong một giai đoạn vô cùng đau thương và bất ổn, được đánh dấu bởi thảm kịch nhân đạo khủng khiếp ở Gaza và sự chờ đợi vô tận việc thả các con tin Israel”.

Các Giám mục viết tiếp: “Chúng tôi mong muốn, bước đầu tiên trong sứ vụ được giao phó cho chúng tôi là đến thăm Giáo hội tại Giêrusalem và khắp khu vực, để cùng chung tay vào những nỗ lực mà Giáo hội đang thực hiện, bất chấp sự nghèo đói, với những người nam nữ thiện chí, để người dân vùng đất này, đặc biệt là những người nghèo nhất, nhận được sự hỗ trợ vật chất và tinh thần mà họ cần. Chúng tôi giao phó cuộc hành hương hy vọng này cho lời cầu nguyện của mọi người”.

Đây không phải là lần đầu tiên các Giám mục Pháp viếng thăm Thánh Địa. Cũng trong thời điểm này vào năm ngoái, các vị đã đến vùng đất này, để gặp gỡ, bày tỏ tình liên đới với các vị lãnh đạo Giáo hội ở Giêrusalem và các khu vực lân cận. Các Giám mục còn viếng thăm nhiều giáo xứ, trường học và một số cộng đoàn dòng tu. Dịp đó, Đức Tổng Giám Mục Laurent Ulrich của Paris nói, phái đoàn đã thấy những người quyết tâm và hạnh phúc về những gì họ làm, dấn thân phục vụ tha nhân, về giáo dục, bệnh viện, tiếp đón các trẻ em mà nếu không có họ thì các em sẽ không có tương lai, phục vụ trong việc cầu nguyện liên lỷ và chuyển cầu. Các vị cũng đã thấy một Giáo hội sống trọn vẹn đặc tính Công giáo của mình: trong đó có những gia đình Arập, từ bao nhiêu đời sống tại đất nước này, những người di dân và những chuyên gia đến từ bao nhiêu nước trên thế giới, các tín hữu từ thế giới Do thái, và họ họp thành một cộng đoàn. Tại đó, cũng như các nơi khác trên thế giới, Giáo hội là một tập hợp các nguồn gốc khác nhau về chủng tộc, lịch sử và não trạng: chính Chúa Kitô liên kết họ và kiến tạo tình hiệp thông, và nhiều lần hoặc thường không ổn định, nhưng rất quý giá.