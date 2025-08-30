Các Giám mục Hàn Quốc tái khởi động Phong trào Bảo vệ sự sống giữa tranh luận về phá thai và trợ tử

Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đang tái khởi động Phong trào Bảo vệ sự sống trên toàn quốc, khi các giám mục và các tổ chức Công giáo gia tăng nỗ lực phản đối những thay đổi lập pháp liên quan đến phá thai cũng như các lời kêu gọi ngày càng nhiều về trợ tử.

Vatican News

Đức cha Moon Chang-woo, Giám mục Jeju và Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, công bố kế hoạch mở rộng chiến dịch với mục tiêu “đánh thức lại ý thức về sứ mạng và ơn gọi bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên”, đồng thời “cất lên tiếng kêu ngôn sứ”. Ngài nhấn mạnh rằng sáng kiến nhằm đưa sự tôn trọng bất khả xâm phạm đối với sự sống con người trở lại trong các cuộc thảo luận xã hội và hành động chính trị.

Phong trào, được hình thành ở cấp quốc gia, để phối hợp nhiều sáng kiến địa phương, như “Dự án vì sự sống thai nhi”, hỗ trợ chăm sóc cho các bà mẹ gặp khó khăn, và chương trình “Life 31”, cổ võ văn hóa sự sống qua các hoạt động văn hóa và vận động xã hội.

Ngày 26/8/2025, Đức cha Moon cùng đại diện các tổ chức Công giáo, trong đó có Ủy ban về Đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục và Viện Nghiên cứu Đạo đức sinh học Công giáo, đã gặp Ủy ban Y tế của Quốc hội để thảo luận về việc sửa đổi Luật Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em.

Dự luật, do 11 nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc bảo trợ, nhằm khắc phục khoảng trống pháp lý sau phán quyết năm 2019 của Tòa án Hiến pháp tuyên bố luật cấm phá thai là vi hiến. Tuy nhiên, các giám mục cảnh báo rằng nếu được thông qua, dự luật sẽ cho phép phá thai ngay cả khi thai nhi có thể sống độc lập ngoài tử cung, đồng thời bãi bỏ nhiều hạn chế đối với việc tự nguyện chấm dứt thai kỳ. Giáo hội cho rằng đây là hình thức “phá thai không giới hạn”, tước bỏ quyền sống của thai nhi.

Cha Leo Oh Seok-jun, Tổng Thư ký Ủy ban Bảo vệ sự sống của Tổng giáo phận Seoul, nhấn mạnh nhu cầu giáo dục công chúng về vấn đề này: “Chúng tôi chống lại phá thai, bất kể tuổi thai”. Ngài kêu gọi phải giải thích rõ ràng và toàn diện để các tín hữu và mọi người thiện chí không đánh mất giá trị cốt lõi là phẩm giá của sự sống con người.

Tranh luận cũng lan sang vấn đề trợ tử và an tử, khi Đức cha Ku Yoo-bi, Giám mục phụ tá Seoul và Chủ tịch Ủy ban Đạo đức sinh học, phát biểu tại một diễn đàn Quốc hội hôm 28/8. Ngài cảnh báo rằng việc hợp pháp hóa an tử là dấu hiệu cho thấy xã hội đang đánh mất niềm hy vọng và nhìn việc chăm sóc bệnh nhân như gánh nặng. “Tính nhân văn của xã hội được đo bằng cách chúng ta chăm sóc người bệnh và người yếu đuối”, ngài nói, đồng thời khẳng định chết không thể được coi là một quyền.