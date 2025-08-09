Các Giám mục Ấn Độ lên án vụ tấn công chống Kitô hữu ở Orissa

Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ lên án mạnh mẽ vụ tấn công làm cho hai linh mục và một giáo lý viên bị thương, tại thị trấn Jaleswar, thuộc Giáo phận Balasore, bang Orissa, miền đông Ấn Độ.

Vatican News

Vụ tấn công do một nhóm khoảng 70 người thực hiện, xảy ra vào tối ngày 06/8, khi cha Lijo Nirappel, linh mục chánh xứ giáo xứ Thánh Tôma ở Jaleswar, cùng với một linh mục khác, hai nữ tu và một giáo lý viên, đang trên đường trở về giáo xứ sau khi cử hành Thánh lễ nhân hai năm ngày qua đời của hai người Công giáo tại một ngôi làng gần đó.

Hai nữ tu đã được một số phụ nữ địa phương giải cứu, trong khi hai linh mục và giáo lý viên bị bắt giữ, ngược đãi và đánh đập, bị cáo buộc tham gia vào việc "cải đạo". Điện thoại của cha Lijo được cho là đã bị tịch thu, trong khi giáo lý viên bị đánh đập dã man và xe máy bị phá hỏng.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 08/8, bày tỏ lo ngại về bầu khí bách hại mà cộng đoàn Kitô giáo thiểu số ở bang miền đông này đang phải chịu đựng, các Giám mục Ấn Độ mô tả vụ việc này là một phần của mô hình bạo lực đáng lo ngại nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo thiểu số ở nước này.

Theo Hội đồng Giám mục Ấn Độ, vụ tấn công này là "một sự vi phạm rõ ràng các quyền hiến định và nhân phẩm", trong khi "xu hướng bạo lực băng đảng ngày càng gia tăng đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự chung sống hòa bình". Do đó, các Giám mục nói, chính quyền địa phương Orissa cần phải hành động nhanh chóng để xác định và truy tố thủ phạm vụ tấn công và đảm bảo an toàn cho các nhóm thiểu số. Thực tế, ba người đã bị hơn 70 thành viên của nhóm cực đoan Hindu Bajrang Dal tấn công trong một cuộc phục kích được lên kế hoạch trước.