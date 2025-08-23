Gaza hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha cho hòa bình thế giới

Trong ngày 22/8/2025, Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza đã cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha Lêô XIV và toàn thể Giáo hội hoàn vũ trong ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình do ngài công bố hôm 20/8/2025 tại buổi Tiếp kiến chung.

Hồng Thủy - Vatican News

Từ Gaza, cha Gabriel Romanelli, cha sở nhà thờ Thánh Gia, cho biết "toàn bộ Dải Gaza đều gặp nguy hiểm nhưng tình hình tại thành phố Gaza còn nguy hiểm hơn”, với “các cuộc oanh kích liên tục” khiến nhiều khu dân cư gần giáo xứ rung chuyển.

Cha cho biết hiện tại khu vực của giáo xứ chưa có lệnh di tản và khoảng 450 người tị nạn vẫn đang được che chở trong khuôn viên nhà thờ. Ngài nói: “Chúng tôi cố gắng giúp toàn thể cộng đoàn, nhất là những người tị nạn đang ở với chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, nhất là hôm nay, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha”. Cha khẳng định nhu cầu khẩn cấp của người dân là “mọi sự cần thiết cho đời sống”, trong khi bệnh viện hoạt động với nguồn lực cạn kiệt.

Theo số liệu tình báo Israel, 83% số người thiệt mạng ở Gaza là dân thường, và chiến dịch quân sự mang tên “Những cỗ xe của Ghêđêôn 2” vẫn đang tiếp diễn nhằm đánh bại Hamas, khiến tình hình ngày càng bi thảm. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo hơn nửa triệu người Gaza đang trong tình trạng đói kém, con số có thể tăng lên 641.000 vào cuối tháng 9.

Nhân ngày ăn chay và cầu nguyện, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đức Thánh Cha và hy vọng rằng tâm hồn con người có thể được biến đổi. Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông Vatican, ngài nói rằng cầu nguyện và chay tịnh “là điều duy nhất mà lúc này chúng ta có thể làm”, để Thiên Chúa “biến đổi tâm hồn con người”.

Ngài nói thêm: “Hiểu rõ cộng đoàn, tôi có thể nói rằng sức mạnh của họ đến từ cầu nguyện, từ nghị lực kiên vững trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của điều chưa biết, không ai biết sẽ xảy ra điều gì với cuộc chiếm đóng đã bắt đầu […]. Nhưng sức mạnh của họ, trong việc bền chí, tìm cách giúp đỡ mọi người bất chấp tất cả, trong việc mang lương thực, phân phát thuốc men, chính sức mạnh ấy đến từ cầu nguyện và từ sự hiệp nhất mà chỉ có cầu nguyện mới có thể mang lại".