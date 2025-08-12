ĐHY Chomali: Kitô hữu thế kỷ XXI hoặc sẽ là chứng nhân tử đạo, hoặc sẽ không còn là Kitô hữu

Phát biểu tại hội thảo “Và trong mọi sự, hãy yêu thương nhau”, nhân kỷ niệm 100 năm Thông điệp Quas Primas của Đức Giáo hoàng Piô XI, do nhiều tổ chức phối hợp tổ chức, trong đó có Đại học Công giáo Chile, Đức Hồng y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago và Giáo chủ của Giáo hội tại Chile, khẳng định: “Kitô hữu của thế kỷ XXI hoặc sẽ là chứng nhân tử đạo, hoặc sẽ không còn là Kitô hữu”.

Vatican News

Mở đầu bài tham luận, Đức Hồng y Chomali nhận định: “Chúng ta bị bao trùm bởi mọi thứ: lời nói, diễn văn, cái gọi là tự do. Nhưng đồng thời, chúng ta lại hoàn toàn trống rỗng”. Ngài lưu ý rằng xã hội hôm nay cần “những chứng nhân hơn là những thầy dạy – những người biết Chúa Giêsu, yêu mến Người và bước theo Người bằng chính đời sống”.

Đức Hồng y cảnh báo hai cám dỗ thường gặp của đời sống đức tin: “tâm linh hóa mọi sự” và “co cụm trong nhóm nhỏ khép kín”. Ngài nhấn mạnh: “Giáo hội không thể đóng kín. Không phải chỉ thi thoảng mới truyền giáo, nhưng phải sống với thái độ truyền giáo. Điều lôi cuốn con người là hành động, chứ không phải diễn văn”.

Ngài khẳng định rằng “Kitô hữu của thế kỷ 21 hoặc là một vị tử đạo hoặc sẽ không là Kitô hữu”, và giải thích rằng đây không phải là việc tìm kiếm sự bách hại, nhưng là sống đức tin triệt để; vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người”.

Bàn về vai trò của đức tin trong việc biến đổi xã hội, Tổng Giám mục Santiago nhấn mạnh: “Mọi dự án nhân loại nếu thiếu ơn thánh đều dẫn đến thất vọng”. Theo ngài, bác ái không thể chỉ là sự thân thiện hay hoạt động từ thiện, nhưng phải là “linh hồn của chính trị Kitô giáo”, đòi hỏi đào luyện, cầu nguyện và kiên định.

Phân biệt giữa chính trị và ý thức hệ, Đức Hồng y khẳng định: “Loan báo Tin Mừng tự bản chất là một hành động chính trị, vì nhắm đến thiện ích chung”. Ngài kết luận: “Điều tốt nhất chúng ta có thể trao cho xã hội là loan báo Đức Kitô, vì từ Người, chúng ta hiểu phẩm giá con người, và chỉ nhờ Người, chúng ta mới có thể sống với niềm hy vọng”.