Thư ký riêng của Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi tín hữu giáo phận Chiclayo cầu nguyện cho ngài

Trong Thánh lễ tối Chúa Nhật 10/8/2025 tại giáo xứ San José Obrero, quận La Victoria (Chiclayo), Cha Edgar Rimaycuna Inga, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha, bởi vì “nếu ngài là Phêrô, tảng đá vững chắc của Giáo hội, thì ma quỷ sẽ không yên nghỉ”.

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Rimaycuna, người Peru, từng phục vụ tại giáo phận Chiclayo – nơi Đức Thánh Cha Lêô XIV làm Giám quản Tông tòa và Giám mục từ năm 2014 đến 2023. Cha nói rằng người dân địa phương có “hai lý do” để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha: bổn phận chung của mọi tín hữu, và lý do đặc biệt là từng được trực tiếp biết đến ngài khi còn mục vụ tại đây.

Quà tặng của Đức Thánh Cha

Nhân dịp này, Cha Rimaycuna thông báo rằng Đức Thánh Cha đã gửi tặng giáo xứ San José Obrero một chiếc mũ mitra, mũ phụng vụ Đức Thánh Cha đội trong các thánh lễ trọng, như dấu chỉ hiệp nhất giữa vị Giám mục Rôma và đoàn Dân Chúa tại Chiclayo.

Ngoài ra, theo Hội đồng Giám mục Peru, Đức Thánh Cha còn gửi một khoản đóng góp tài chính để xây dựng nhà nguyện dâng kính Thánh Óscar Romero, vị Tổng giám mục El Salvador đã tử đạo khi cử hành Thánh lễ năm 1980.

Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ thêm: “Hôm qua, tôi đã có dịp nói chuyện với ngài, báo về Thánh lễ này, và Đức Thánh Cha nhắn rằng ‘Hãy nói với họ rằng Cha gửi lời chào và Phép lành Tông tòa’. Đức Thánh Cha luôn mang Chiclayo trong tim mình”.

Sống nhất quán với Phúc Âm

Trong bài giảng, Cha Rimaycuna cũng nhắc nhở rằng sẽ là không đủ nếu chỉ dừng lại ở tình cảm hay niềm tự hào khi gọi Đức Thánh Cha Lêô XIV là “Đức Giáo hoàng người Peru” hay “Đức Giáo hoàng Chiclayo”, nhưng đời sống lại không phù hợp với Tin Mừng. Cha mời gọi mọi người sống nhất quán với Phúc Âm, nhất quán với Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe và cử hành trong Thánh lễ.

Cha kết luận: “Và, như Phúc Âm đã dạy, chúng ta cần phải chuẩn bị cho ngày Chúa đến”. Cha nói: “Chúng ta mong Đức Thánh Cha sớm trở lại giáo phận này, và sẽ hân hoan đón tiếp ngài. Nhưng trên hết, chúng ta phải chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu ngự đến”.