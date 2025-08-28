Dòng Thánh Augustinô sẽ họp Tổng hội thứ 188, bầu chọn Bề trên Tổng quyền thứ 98

Ngày 1/9/2025, tại Học viện Augustinianum ở Roma, Tổng hội thứ 188 của Dòng Thánh Augustinô sẽ chính thức khai mạc, với 83 đại biểu có quyền bỏ phiếu đến từ 41 đơn vị thuộc khoảng 50 quốc gia. Đây là kỳ họp quan trọng, diễn ra sau 12 năm lãnh đạo của cha Alejandro Moral Antón, và sẽ tiến hành bầu chọn vị Bề trên Tổng quyền thứ 98 cùng ban cố vấn, tổng thư ký và tổng quản lý kinh tế của Dòng.

Vatican News

Cha Pasquale di Lernia, Tổng Thư ký của Dòng, giải thích rằng trong thời hiện đại, tổng hội được tổ chức đều đặn: sáu năm một lần có tổng hội bầu cử, và giữa nhiệm kỳ có một tổng hội trung gian để lượng giá hành trình. Dòng hiện có khoảng 2.500 tu sĩ nam và 700 nữ tu, hiện diện lâu đời và vững mạnh ở châu Âu và Hoa Kỳ, trong khi châu Á và châu Phi đang phát triển năng động, và châu Mỹ Latinh giữ mức ổn định.

Tổng hội lần này diễn ra trong một thời điểm đặc biệt: ngày 14/9 tới đây Đức Thánh Cha Lêô XIV – vị giáo hoàng tiên khởi xuất thân từ Dòng Thánh Augustinô – sẽ mừng thọ 70 tuổi. Cha di Lernia nhận định: “Việc có một giáo hoàng là tu sĩ Augustinô không ảnh hưởng trực tiếp đến nghị trình của Tổng hội, nhưng chắc chắn làm gia tăng trách nhiệm của chúng tôi trước Giáo hội”. Theo ngài, đây là thời gian phân định thiêng liêng: “Chúng tôi được mời gọi đọc ra những mong đợi của Dân Chúa, xác định các ưu tiên mà Thánh Thần chỉ ra cho sáu năm tới”.

Trong một số phiên họp, các nữ tu và giáo dân thuộc gia đình Augustinô cũng sẽ hiện diện, dù không có quyền bỏ phiếu. Dòng cũng đã xin yết kiến Đức Thánh Cha theo truyền thống của các Hội dòng thuộc quyền Tòa Thánh, song chưa có xác nhận chính thức.

Các phiên họp sẽ kéo dài đến ngày 18/9/2025. Cha di Lernia nhấn mạnh: “Tổng hội là nhịp đập của đời sống chúng tôi: nơi chúng tôi nhìn lại quá khứ, đối diện thách đố hiện tại, và vạch ra con đường phục vụ Tin Mừng. Nhiệm vụ của chúng tôi là trung thành gìn giữ đoàn sủng Augustinô, đồng thời can đảm tìm ra những cách thế mới để phục vụ Giáo hội: sống hiệp thông, lắng nghe các cộng đoàn, nâng cao chất lượng giảng thuyết và chăm sóc người nghèo”.