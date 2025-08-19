Di sản sống động của Thánh John Henry Newman

Là một người Công giáo, Thánh John Henry Newman đã đào sâu và đóng góp vào giáo huấn của Giáo hội, nhờ kiến thức sâu rộng về thần học và sự hiểu biết sâu sắc về thời hiện đại, dựa trên Phúc Âm. Ngài nói với chúng ta về sự thánh thiện cho mọi người; ngài dạy rằng đức tin và khoa học hài hòa với nhau; ngài giúp biết cách phân định đâu là thay đổi đích thực; ngài dạy rằng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa; và trên hết ngài là người có đời sống cầu nguyện sâu xa.

Linh mục Juan Rodrigo Vélez, chuyên gia nghiên cứu về cuộc đời và tư tưởng của Thánh Newman, tác giả nhiều tác phẩm về ngài, đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu về ý nghĩa việc Đức Thánh Cha Lêô XIV tôn phong Thánh Newman làm Tiến sĩ Hội Thánh, cũng như giải thích lý do tại sao tư tưởng của thánh nhân vẫn là ánh sáng cho việc hiểu biết thần học trong thời đại chúng ta.

Một sự thánh thiện mọi người có thể đạt tới

Cha Vélez nhấn mạnh rằng Thánh Newman “trước hết, là một vị thánh nói với chúng ta về sự thánh thiện cho mọi người”, bởi vì ngài đã dạy, đặc biệt là với giáo dân, rằng “họ được mời gọi nên thánh, như Thánh Giusemaría Escrivá, Thánh Gioan Phaolô II và nhiều vị thánh khác”. Do đó, cha bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước quyết định của Đức Thánh Cha Lêô: “Đây là ngày tạ ơn Thiên Chúa và cũng là dịp để chúng ta nghiêm túc hơn trong việc học hỏi đức tin, như sách Giáo lý”, bởi Thánh Newman đã “cho thấy tầm quan trọng của việc học hỏi Kinh Thánh và giáo huấn của Hội Thánh”.

Cha Vélez nói thêm: “Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở kiến thức thời tiểu học và không tiếp tục đào sâu việc học hỏi đức tin và Lời Chúa, nên đời sống tâm linh dễ nghèo nàn. Thánh Newman là một học giả thực thụ và luôn mời gọi giáo dân học hỏi Lời Chúa”.

Hài hòa giữa đức tin và khoa học

Một khía cạnh quan trọng khác nơi Thánh Newman là “ngài dạy rằng có một sự hài hòa giữa đức tin và khoa học”. Cha Vélez giải thích: “Đây là những cách thức khác nhau để nhận biết Thiên Chúa, và khi chúng là chân thật thì không hề mâu thuẫn nhau. Một tri thức khoa học đích thực không hề phủ nhận tri thức thần học. Chúng là những lĩnh vực khác nhau của sự hiểu biết và cần phải tôn trọng lẫn nhau”.

Một yếu tố quan trọng khác trong đời sống thánh nhân là Thánh Newman dạy rằng “sự trưởng thành cá nhân, cũng như sự phát triển của Hội Thánh, luôn bao hàm tiến triển và thay đổi. Trong Hội Thánh cũng có những thay đổi về tín lý, phụng vụ và cả trong cơ cấu quản trị”.

Phân định đâu là thay đổi đích thực

Tuy nhiên, Cha Vélez nhấn mạnh: “Những thay đổi đó có thể là đích thực và tốt lành, nhưng cũng có thể là suy thoái và gây hại”. Trong bối cảnh này, thánh Newman đã “đưa ra những tiêu chuẩn để biết cách phân định khi nào một sự thay đổi là tốt, khi nào là xấu. Bởi lẽ nhiều người chỉ coi cái mới là tốt, nhưng không đi xa hơn để xem nó có trái ngược với Lời Chúa hay Truyền thống không”. Cha lưu ý: “Ngày nay có những phát triển về tín lý và phụng vụ trong Hội Thánh; một số là hợp lệ, nhưng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi vì người ta có thể dễ dàng chấp nhận những sai lầm như thể là thay đổi hợp pháp”.

Theo Cha Vélez, đây chính là một trong những lý do có thể khiến Đức Thánh Cha chính thức tuyên phong Thánh Newman là Tiến sĩ Hội Thánh.

Cha nhấn mạnh: “Hội Thánh có những giáo huấn tuyệt vời, nhưng cần có những nhà thần học và giáo sư để giảng dạy đức tin (...). Việc loan báo Tin Mừng đòi hỏi phải trình bày đức tin, và đó chính là điều Thánh Newman đã thực hiện”. Cha cũng nói thêm: “Việc trao tặng danh hiệu này sẽ giúp ích cho Hội Thánh và công cuộc loan báo Tin Mừng tại Anh quốc, nhưng cũng cả ở những quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha”. Cha khuyến khích đọc các tác phẩm của Thánh Newman, vì “ngài còn rất nhiều điều muốn nói với chúng ta”.

Giá trị của lương tâm

Cha Vélez cũng nhấn mạnh đến giáo huấn mà Thánh Newman để lại về giá trị của lương tâm và “tầm quan trọng của việc hành động với một lương tâm được đào luyện đúng đắn, phù hợp với Mạc Khải và giáo huấn của Huấn quyền Hội Thánh”. Cha nhấn mạnh: “Chúng ta không thể là những Kitô hữu hời hợt”.

Cha nói tiếp: “Theo Thánh Tôma Aquinô, Thánh Newman dạy rằng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa, Đấng phán dạy như một Vị Vua, với sức mạnh và sự rõ ràng, và lương tâm đặt nền tảng nơi Huấn quyền. Lương tâm không đứng trên luật, nhưng là sự hướng dẫn trực tiếp của chúng ta; trên hết là những gì Thiên Chúa mặc khải”. Theo Cha Vélez, chính vì thế Thánh Newman có thể còn được gọi là “Tiến sĩ của lương tâm”.

Một đời sống cầu nguyện sâu xa

Cha Vélez cũng nhắc lại rằng Đức Biển Đức XVI đã đích thân đến Anh quốc để chủ sự lễ tuyên phong Chân phước cho Hồng y Newman, vì ngài đánh giá cao tầm quan trọng của vị hồng y. Cha cũng nhấn mạnh rằng Thánh Newman được biết nhiều qua các trước tác, nhưng ít người biết đến đời sống cầu nguyện sâu xa của ngài. “Ngài thường nói về việc gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong đời sống bí tích”.

Cha nhắc đến tác phẩm Suy niệm và Kinh nguyện của Thánh Newman, gồm “những lời nguyện ngắn dựa trên Kinh Thánh, cho thấy chiều sâu tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa”.

Sau cùng, Cha Vélez nhắc đến sự nâng đỡ mà Thánh Newman đã dành cho những người trở lại Công giáo cũng như hoạt động loan báo Tin Mừng nơi Tu viện mà ngài sáng lập tại Anh. Cha kết luận: “Rất nhiều người đã được hoán cải nhờ lắng nghe ngài, đọc các tác phẩm của ngài và nhờ sự trợ giúp của ngài”.